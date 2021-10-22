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Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değildir"

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Politika

Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değildir" "Doğalgaz depolarının 4'te 3'ü dolu" Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik...

DENİZLİ (İHA) - Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değildir"

"Doğalgaz depolarının 4'te 3'ü dolu"

DENİZLİ - Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.

Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de gerçekleşti. 150'ye yakın üye belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de katıldı. Son günlerde gündeme gelen Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına açıklık getiren Bakan Dönmez, kış mevsiminin gelmesiyle enerji üzerine spekülasyonların ortaya atılmaya başladığını söyledi. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına yönelik enerji yönetiminde bir kriz havası oluşturulmaya çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz son zamanlarda kış mevsiminin de yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle de Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair bazı ithamlar dillendirildi. Daha önce ifade ettik bugün burada bir kez daha tekrarlayalım ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaklaşan kış öncesi böyle mesnetsiz iddiaları ortaya atarak sanki enerji yönetiminde bir kriz varmış havası yaratılmak istendiğini biliyoruz. Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı hızlı attık. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Son dakika haberi: Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değildir

Son dakika haberi: Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değildir

Son dakika haberi: Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılması söz konusu değildir

Son dakika haberi: Bakan Dönmez:
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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