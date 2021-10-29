Aydın'da binlerce kişi Cumhuriyet yürüyüşünde sokaklara döküldü

AYDIN (İHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da coşkuyla kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte binlerce kişi sokaklara döküldü.

Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan, Zafer Meydanı, Gazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ile devam eden yürüyüş Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekilleri, CHP İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve genci yaşlısı binlerce Aydınlı katıldı. 500 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce Aydınlı da balkonlarından ve araçlarından eşlik etti.

Cumhuriyet değerlerini ve onun insanı yücelten değerlerine sonsuza dek sahip çıkacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, "Geçen 98 yılda çeşitli badireler atlatan milletimiz, en kötü zamanlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde özellikle her yaştan gencimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmıştır. Türkiye'nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine emanet olarak bırakılan Cumhuriyetimize her yaştan yurttaşlar olarak sahip çıkacak ve koruyacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

(Güldemet Kızıl/İHA)