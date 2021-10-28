Antalya'da 29 Ekim, Solo Türk, konserler ve fener alayı ile kutlanacak

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Solo Türk gösterisi, fener alayı ve Kıraç'ın vereceği konserlerle kutlayacak. Başkan Böcek, kutlamalara tüm Antalyalıları davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yılını coşkuyla kutluyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Solo Türk Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu yapacak. Solo Türk, Antalya semalarındaki şovlarıyla unutulmaz bir bayram yaşatacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 19.00'da Cumhuriyet Fener Alayı yürüyüşü ile devam edecek. Türk Bayrakları eşliğinde Konyaaltı Varyant'tan başlayacak fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak

"Kıraç konseri"

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında rock müziğinin sesi Kıraç'ı Antalyalılar ile buluşturacak. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak konserde Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu da Kıraç'a eşlik edecek.

"Tüm halkımız davetli"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cuma günü Solo Türk gösterisi, fener alayı yürüyüşü ve Kıraç konseri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği Cumhuriyet'i kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkımız davetlidir" dedi. - ANTALYA

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