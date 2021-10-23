Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: ŞırnakHakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih YaylaAllpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Eren Koparıcı, Uriarte)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan...
FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Şırnak
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Eren Koparıcı, Uriarte)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur (İlker Esin, Resül Gün, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19
Süre: 76 dakika (22, 28, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
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