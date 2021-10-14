Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu'

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası kutlamalarının 16 Ekim'de İstanbul Büyük Çamlıca Camii konferans salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak bir toplantıyla başlayacağını belirterek, "Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, ' Peygamber Efendimiz ve Vefa' olacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, başkanlıktaki 'Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri' tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, Hazreti Muhammed'in doğumunun, Mevlid-i Şerifi'nin seneyidevriyesinin 17 Ekim Pazar gününden itibaren kutlanacağını belirtti. Hazreti Muhammed'i anacaklarını ve onun insanlığa kazandırdığı tüm değerleri yeniden hatırlayıp, Müslümanlara tekrar hatırlatmaya gayret edeceklerini ifade eden Erbaş, "Amacımız; milletimizin her ferdinin yüreğindeki peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmak ve daha da canlandırmaktadır. Onun öğrettiği insani ve ahlaki erdemleri; söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmak, merkezine oturtmak olacaktır" diye konuştu.

Erbaş, ayrıca sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 17 Ekim'de Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirileceğini ve 29-31 Ekim'de dijital olarak uluslararası bir sempozyum düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.