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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Girit Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de Girit Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, saat 02.25'te Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 37.30 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Girit'e 1.47, Datça'ya 203 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 9.9 kilometre olarak duyurdu.


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