Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 3 oyun sergileyecek
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat
Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda sanatseverlerin beğenisine 3 oyun sunacak.
ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda sanatseverlerin beğenisine 3 oyun sunacak.
Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 2-6 Kasım'da sahnelenecek.
Aynı sahnede, 9-13 Kasım'da "Nihayet Bitti" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
"Definename" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 16-20, 23-27 ve 30 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri