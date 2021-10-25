Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 3 oyun sergileyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 3 oyun sergileyecek

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Kültür Sanat
Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 3 oyun sergileyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda sanatseverlerin beğenisine 3 oyun sunacak.

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), kasımda sanatseverlerin beğenisine 3 oyun sunacak.

Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 2-6 Kasım'da sahnelenecek.

Aynı sahnede, 9-13 Kasım'da "Nihayet Bitti" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Definename" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 16-20, 23-27 ve 30 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title