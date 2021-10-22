'3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali' Ödül Töreni ile Sona Erdi

BİNGÖL (Habermetre) - 5 ülkeden 245 filmin katıldığı ve çeşitli etkinliklerle hafızalara kazınan '3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali' ödül ve kapanış töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen festivalinin kapanış töreni, üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.

Törene Valimiz Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Kısa Film Ana Jüri Üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Törende, Türkiye, İran, Azerbaycan, Afganistan ve Kazakistan'dan başvuru gerçekleştiren 245 filmden finale kalan 24 eserin bazı sahneleri izletildi.

Başkanlığını oyuncu Mehmet Aslantuğ'un yaptığı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sabah Mohammadi'nin yönettiği İran yapımı "Ghorobe Tolani" filmi birinci, yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek'in çektiği "Bir Nehir Kıyısında" filmi ikinci ve Mitra Raeesmohammadi'nin çektiği "Tame-e Shirin-e Tariki" filmi üçüncü seçildi.

Yönetmenler Jale Atabey, Sadullah Şentürk, oyuncular Ayça İnci ve Veysel Diker'e de plaket verildi.

Yücel Albayrak ve Muhammed Oya'nın "A. Rıza" filminin Özel Seçki Ödülü'nü aldığı festivalde, Büşra Bülbül'ün "Çamaşır Suyu" filmi Bingöl Şehri Özel Ödülü, Enis Manaz'ın "Albella'nın Yolculuğu" filmi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ayrıca "Bingöl" temalı senaryo yarışmasında Alper Erze'nin başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Mitca Mahmutoğlu'nun "Eser Akide Hanım ve Çocukları" senaryosu birinci oldu. Jüri Özel Ödülü ise İlkay Tolga Havabent'in "Mutluluğun Fotoğrafı" senaryosuna verildi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın konuşmalarının ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşrifleri arz olunan Valimiz Kadir Ekinci şunları söyledi:

"3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında dolu dolu günü geride bıraktık.

Birbirinden değerli film gösterimleri, çocuklarımız için animasyon gösterimleri, nitelikli konuların tartışıldığı atölye çalışmaları, sinema üzerine nefis söyleşilerin yarattığı kültürel yoğunluk hakikaten 'şehre bir film geldi' dedirtti.

Bu güzel organizasyona, bu verimli programa ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz, gururluyuz.

İnşallah sinema emekçilerimizin ürünleri ilimiz, ülkemiz ve özellikle de gençlerimiz için tecrübe, ufuk ve umut olacaktır.

Sanata dair her etkinliğin yarattığı güzellikler gibi Kısa Film Festivalimizin de estetik ve düşünce dünyamızda geniş yankılar uyandıracağına, daha farklı etkinlikler, daha büyük projeler için örneklik teşkil edeceğine ve şehrimizin hafızasına katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

Bu festival için çalışılmış her eserin Bingöl insanın yüreğinde bin bir çiçekli bahçeye dönüştüğünü paylaşmak isterim.

Ben tekrar bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Yurt içinden ve yurt dışından beyaz perde heyecanını Bingöl sokaklarına taşıyan, Bingöl semalarında yıldızlar geçidi yaşatan sinema sevdalılarına Bingöllü hemşehrilerim adına saygılarımı sunuyorum.

Festival süresince katılımları ile bizleri yalnız bırakmayan tüm öğrencilerimize, tüm hemşehrilerimize, tüm sanat ve sinema dostlarına teşekkür ediyorum.

Festivalin tüm yarışmacılarına teşekkür ediyorum. Değerli jürimize kıymetli emekleri için teşekkür ediyorum. Dereceye giren katılımcılarımızı tebrik ediyor, yeni çalışmalarında başarılar diliyorum.

Hakikati aramanın yollarından biri olan sanatın gölgesi ve bereketi üzerimizden eksik olmasın.

Bu şehre layık daha büyük organizasyonlarda buluşmak ve bu şehrin güzelliklerini uluslararası alanda daha fazla tanıtabilmek dileğiyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" dedi.

"3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" ödüllerin takdim edilmesi ve Selçuk Balcı konseri ile sona erdi.

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