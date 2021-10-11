- 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - 2021 Nobel Ekonomi Ödülü, David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (İsveç Merkez Bankası ) Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahiplerini açıkladı. Ekonomi Ödülü David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

David Card, "çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens "nedensel bağıntıların analizine metodolojik katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü. Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ödüle layık görülen bilim adamlarının toplumun büyük sorularının çoğunun yanıtlanabileceğini gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, bilim adamlarının doğal deneyimleri kullanarak çözüme ulaştığı ve yaklaşımlarının diğer alanları da etkilediği belirtildi.