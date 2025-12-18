Haberler

Zeytinyağı alım fiyatı ne kadar oldu? 2025–2026 zeytinyağı alım fiyatı yüzde kaç zamlandı? TARİŞ açıkladı!

Güncelleme:
Zeytinyağı üreticilerini yakından ilgilendiren yeni sezon fiyatları netleşti. Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ), 2025–2026 sezonu için zeytinyağı brüt alım fiyatlarını açıklayarak piyasaya yön verecek önemli bir karar aldı. Peki, Zeytinyağı alım fiyatı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Detaylar...

Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ), 2025–2026 sezonuna ilişkin zeytinyağı brüt alım fiyatlarını kamuoyuna açıkladı. Açıklanan yeni fiyatlarla birlikte zeytinyağında üreticiyi yakından ilgilendiren önemli bir artış yaşandı. Peki, Zeytinyağı alım fiyatı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Detaylar haberimizde...

ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

TARİŞ tarafından açıklanan 2025–2026 sezonu zeytinyağı brüt alım fiyatları, ürünün asit derecesine göre farklılık gösteriyor. Buna göre 0,3 asit yemeklik yağ için kilo başına 320 lira, 0,5 asit için 310 lira, 0,8 asit için 305 lira, 1 asit için ise 280 lira alım fiyatı belirlendi.

Zamlı fiyatlarla birlikte özellikle yemeklik zeytinyağında referans kabul edilen 0,8 asit ürünün kilogram fiyatı 305 TL oldu. Bu rakam, yeni sezonda üreticinin ürününü pazarlarken dikkate alacağı temel fiyatlardan biri olarak öne çıkıyor.

YEMEKLİK ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATLARI

TARİŞ'in açıkladığı güncel alım fiyatları kapsamında yemeklik zeytinyağı için belirlenen rakamlar şu şekilde sıralandı:

0,3 asit: 305 TL

0,5 asit: 295 TL

0,8 asit: 290 TL

1 asit: 265 TL

1,5 asit: 245 TL

2 asit: 225 TL

Bu fiyatlandırma, ürün kalitesine göre kademeli bir yapı sunarken, düşük asit oranına sahip yağların daha yüksek bedelle değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATLARI

Naturel sızma zeytinyağı grubunda ise açıklanan alım fiyatları şu şekilde belirlendi:

0,3 asit: 295 TL

0,5 asit: 285 TL

0,8 asit: 280 TL

1 asit ham yağ: 202 TL

Naturel sızma kategorisinde de asit oranı düştükçe fiyatların yukarı yönlü seyrettiği görülüyor.

ZEYTİNYAĞI ALIM FİYATI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

TARİŞ'in 2025–2026 sezonu için açıkladığı yeni fiyatlar, yüzde 35 oranında bir artışı ifade ediyor. Yapılan bu zam, son dönemde üretim maliyetlerinde yaşanan yükselişler ve sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yüzde 35'lik artışla birlikte yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL seviyesine çıkarken, farklı asit derecelerindeki ürünler de bu artıştan doğrudan etkilendi. Böylece TARİŞ, hem üreticinin emeğini korumayı hem de piyasada referans fiyat oluşturmayı hedefleyen bir politika izlemiş oldu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
