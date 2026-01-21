Avustralya Açık 2026 sezonunun ilk grand slam turnuvasında Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında Macar raket Anna Bondar ile karşılaştı. Kadınlar dünya sıralamasında 112. basamakta bulunan Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada dünya 74 numarası Bondar'a karşı sahaya çıktı. Peki, Zeynep Sönmez maçı ne oldu, üçüncü tura yükseldi mi? Avustralya Açık'ta Zeynep Sönmez, Anna Bondar tenis maçı kaç kaç bitti? Detaylar...

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE OLDU?

kortta oynanan mücadele tam 1 saat 30 dakika sürdü ve tenisseverlere büyük bir heyecan yaşattı. Zeynep Sönmez, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Sönmez, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselme hakkı kazandı ve tarih yazdı.

Maç boyunca 4 kez rakibinin servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağladı. Sönmez, yalnızca 20 basit hatayla maçı tamamlayarak etkileyici bir performans sergiledi.

ZEYNEP SÖNMEZ ÜÇÜNCÜ TURA YÜKSELDİ Mİ?

Evet, Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselmeyi başardı. 23 yaşındaki genç sporcu, bu başarısıyla bir grand slam turnuvasında üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi unvanını kazandı.

Üçüncü turda Sönmez'in rakibi, dünya sıralamasında 94. sırada bulunan Kazak tenisçi Yulia Putintseva olacak. Bu mücadele 23 Ocak Cuma günü oynanacak ve Sönmez'in galibiyeti halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura çıkan ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçmesi mümkün olacak.

Sönmez'in ikinci turdaki performansı, servis kırma ve winner sayılarındaki üstünlüğü ile dikkat çekti. Bu başarı, milli tenisçimizin hem teknik hem de mental anlamda büyük bir gelişim gösterdiğinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AVUSTRALYA AÇIK'TA ZEYNEP SÖNMEZ ANNA BONDAR TENİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Zeynep Sönmez'in Anna Bondar karşısında oynadığı ikinci tur maçı, 6-2 ve 6-4 set skorlarıyla sona erdi. Toplamda 1 saat 30 dakika süren mücadelede Sönmez, hem fiziksel hem de stratejik üstünlüğünü koruyarak maçtan 2-0 galip ayrıldı.