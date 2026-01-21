Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2026 sezonunun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta Türk tenis tarihine geçecek bir başarıya imza atmanın eşiğinde. İlk iki turu büyük bir ustalıkla geçen 23 yaşındaki Sönmez, şimdi 3. turda zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Türkiye, bu kritik maça kitlenmiş durumda; çünkü Sönmez, teklerde bir Türk tenisçisinin Grand Slam'de 4. tura (son 16) yükselmesi için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Peki, Zeynep Sönmez'in maçı ne zaman? Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 3. turdaki rakibi belli oldu mu, kim? Detaylar...

ZEYNEP SÖNMEZ'İN MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya Açık 3. tur maçları, turnuva takvimine göre hafta sonuna doğru heyecanla devam edecek. Milli gururumuzun maç detayları şu şekilde:

Maç Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma

Maç Saati: Henüz belli değil

Kort: Melbourne Park

Sönmez'in bu tarihi maçı kazanması durumunda, Türk tenisinin Grand Slam tarihindeki en önemli anlarından biri yaşanacak. Sert kortta etkili oyununu sergileyen milli tenisçimiz, her seti kazanmaya odaklanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN AVUSTRALYA AÇIK 3. TURDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Evet, Zeynep Sönmez'in 3. turdaki rakibi belli oldu. Rakip, Kazak tenisçi Yulia Putintseva. Dünya sıralamasında 60. sırada bulunan Putintseva, ilk turda Elsa Jacquemot'u mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Sönmez, Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu zafer, onun özgüvenini artırırken Putintseva karşısında zorlu bir mücadeleye çıkmasına olanak sağladı.

ZEYNEP SÖNMEZ 3. TUR MAÇINDA RAKİBİ KİM?

Milli tenisçimizin 3. turdaki rakibi Yulia Putintseva oldu. Putintseva, Melbourne'deki ilk iki tur maçlarında etkileyici performans sergileyerek Sönmez'in önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

YULIA PUTINTSEVA KİM?

Yulia Putintseva, Kazakistan'ı temsil eden deneyimli bir tenisçi ve dünya sıralamasında 60. sırada yer alıyor. Daha önce birçok Grand Slam turnuvasında boy gösteren Putintseva, güçlü oyun stili ve korttaki agresifliği ile tanınıyor. Melbourne'de Elsa Jacquemot'u mağlup ederek Sönmez'in rakibi olarak 3. tura yükseldi.

Putintseva'nın tecrübesi ve kort hakimiyeti, Sönmez'in mücadeleyi kazanması için ekstra motivasyon ve strateji gerektiriyor.

ZEYNEP SÖNMEZ 3. TUR MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık 2026 heyecanı Türkiye'de Eurosport ve S Sport Plus ekranlarından takip edilebiliyor. Zeynep Sönmez'in 3. tur mücadelesi de bu kanallardan canlı olarak yayınlanacak.