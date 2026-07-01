Zeynep Sönmez elendi mi? Zeynep Sönmez Claire Liu maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

Wimbledon’da tek kadınlar ikinci turunda korta çıkan Zeynep Sönmez’in Claire Liu ile oynadığı karşılaşma tenis gündeminde yer aldı. Milli tenisçi, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede maç içinde istediği ritmi bulamadığını söyledi.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE OLDU, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda ABD’li Claire Liu’ya 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına ana tablodan katılan milli tenisçi, güncel dünya sıralamasında 51. basamakta yer alırken, karşılaştığı Claire Liu ise klasmanın 146. sırasında bulunuyordu. Mücadelenin ilk seti karşılıklı kazanılan oyunlarla geçildi ve setin son bölümünde 5-5 eşitlik yaşandı. Son iki oyunda daha etkili olan ABD’li tenisçi, ilk seti 7-5 alarak maçta 1-0 üstünlük kurdu.

İkinci sette Claire Liu servis oyunlarında güçlü bir performans sergiledi ve seti 6-3 kazandı. Bu sonucun ardından karşılaşmayı 2-0 tamamlayan Liu, turu geçen taraf oldu. Zeynep Sönmez ise maçın ardından yaptığı açıklamada genel olarak iyi bir oyun sergileyemediğini belirtti. Milli tenisçi, çok fazla basit hata yaptığını, maç öncesinde konuşulan oyunu sahaya yansıtamadığını ve topu iyi hissetmediğini söyledi. Rakibinin maç boyunca kendisinden daha iyi oynadığını aktaran Sönmez, ritmini bulmakta zorlandığını da dile getirdi.

ZEYNEP SÖNMEZ ELENDİ Mİ?

Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tek kadınlar ikinci turunda turnuvaya veda etti. ABD’li Claire Liu karşısında ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-3 kaybeden milli tenisçi, tekler kategorisindeki mücadelesini ikinci turda tamamladı. Maç içinde çözüm aradığını belirten Sönmez, oyununda bazı değişiklikler yapmaya çalıştığını ancak bunun kolay olmadığını söyledi.

Sönmez, bir sonraki turnuvaya hazırlanırken planlarında büyük değişiklik yapılmayacağını kaydetti. Geliştirebileceği birçok yön bulunduğunu belirten milli tenisçi, bu alanlara odaklanacaklarını söyledi. “Çok fazla şey değiştirmeyeceğiz. Geliştirebileceğim birçok şey var, bu yüzden onlara odaklanacağız. Günün sonunda planımızı çok fazla değiştirmeyeceğiz. Bu sadece bir maç ve bundan ders çıkarıp yoluma devam etmem gerekiyor.” diyen Sönmez, Wimbledon’da çiftlerdeki mücadelesinin ise sürdüğünü sözlerine ekledi.