Haberler

Yılbaşı ağacı fiyatları ne kadar? Yılbaşı hazırlıkları başladı

Yılbaşı ağacı fiyatları ne kadar? Yılbaşı hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılbaşı ağacı fiyatları! 2026'ya sayılı günler kala yılbaşı hazırlıkları hızlanırken, yapay çam ağaçları ve süsleme malzemelerine yönelik ilgi de artıyor. Mağaza ve çevrim içi satış noktalarında farklı boy, yoğunluk ve malzeme kalitesine sahip birçok model bulunuyor.

Yeni yıl yaklaşırken ev dekorasyonunda en çok tercih edilen ürünlerden biri yılbaşı ağacı oluyor. Hazırlık yapanlar hem kullanılacak modelin boyutunu hem de beraberinde alınacak aksesuarları belirlemeye çalışıyor.

YILBAŞI AĞACI FİYATLARI

Yılbaşı ağaçları bu sezon geniş bir fiyat aralığında sunuluyor. En temel modeller yaklaşık 70 TL civarından başlarken, ağacın boyu arttıkça, dal yoğunluğu yükseldikçe ve kullanılan malzemenin kalitesi iyileştikçe maliyet de yükseliyor. 500–1.800 TL bandındaki modeller, daha dolgun görünüm ve daha gerçekçi yapıda seçenekler arayanlar tarafından tercih ediliyor. Bunun üzerinde fiyatlara sahip bazı özel tasarım ağaçlar da bulunuyor ve bu ürünlerde hem estetik yapı hem de kullanılan malzemenin niteliği belirleyici oluyor.

Fiyat üzerinde en etkili unsurlar arasında ağacın yüksekliği, dal formu, PVC veya PE malzeme kullanımı ve ışıklandırmanın hazır olup olmadığı yer alıyor. Bazı modellerde süsler veya aydınlatma ekipmanları ürünle birlikte sunulduğu için toplam maliyet değişebiliyor. Ürün seçimi yapılırken kullanım alanının büyüklüğü ve ağacın ne sıklıkla yeniden kurulacağı gibi etkenler de değerlendiriliyor. Yapay ağaçlar uzun yıllar kullanılabildiği için dayanıklı bir model tercih etmek uzun vadede ekonomik avantaj sağlıyor.

YILBAŞI AĞACI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bir yılbaşı ağacı tek başına görsel bütünlük oluşturmadığından, tamamlayıcı süsleme ürünleri önem taşıyor. LED veya klasik ışık setleri ağaca sıcak bir atmosfer kazandırırken, toplar, çanlar, figürler, kurdeleler ve parlak süsler görünümü zenginleştiriyor. Ağaç altını kapatmak için kullanılan etek örtüleri hem ayağı gizliyor hem de hediye paketlerinin daha düzenli durmasını sağlıyor. Büyük ağaçlarda ise daha sağlam bir ayak veya sabitleyici aparat kullanılması güvenli bir yerleşim sunuyor ve kullanım süresini artırıyor.

Süsleme hazırlıkları yapılırken evin büyüklüğü ve dekorasyon tarzı da göz önünde bulunduruluyor. Küçük yaşam alanlarında 120–150 cm boyutundaki modeller yeterli olurken, orta büyüklükte bir salon için 180–210 cm arası ağaçlar tercih ediliyor. Daha geniş alanlarda ise 220 cm ve üzeri, yoğun dallı ve gerçek çam görünümüne yakın modeller ilgi görüyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
İçerisinden ses gelen koltuğun bezini kesince dondu kaldı: Hayatımın şokunu yaşıyorum

İçerisinden ses gelen koltuğun bezini kesince dondu kaldı
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
Trump'ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti barış anlaşması imzalandı

Trump, iki ülkeyi daha barıştırdı! Sona erdirdiği sekizinci savaş
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
81 ildeki adliyeler için yeni talimat! Sıkı denetimler geliyor

81 ildeki adliyeler için yeni talimat! Sıkı denetimler geliyor
Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Putin'in uykularını kaçıracak görüntü! Hepsini o ülkeye getirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.