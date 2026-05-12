YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2026 (KG - GÜNCEL FİYAT) Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu, açıklandı mı?

2026 yılı yaş çay alım fiyatları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılacak resmi duyuru beklenerek gündemdeki yerini korumaktadır. Çay sezonunun 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle üreticiler, yeni sezon fiyatlarına ilişkin açıklamaları yakından takip etmektedir. Peki, 2026 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu, açıklandı mı? Detaylar...

2026 YAŞ ÇAY ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile üretici temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtilirken, 2026 yaş çay alım fiyatının henüz resmi olarak açıklanmadığı net şekilde ifade edilmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatların, hasat döneminin başlamasından kısa süre önce veya sezonun ilk günlerinde kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için yaş çay alım fiyatı henüz açıklanmadığından kesin bir rakam bulunmamaktadır. Ancak ÇAYKUR’un üretim planlaması ve piyasa dengeleri doğrultusunda fiyatlandırma süreci devam etmektedir.

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLMUŞTU?

2025 yılı yaş çay alım fiyatı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kilogram başına 25,44 TL olarak açıklanmıştır.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, 2024 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği, ÇAYKUR’un ise 783 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Ayrıca 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedelinin 2025 yılı için 25,44 TL’ye yükseltildiği ifade edilmiştir.