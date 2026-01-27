Beşiktaş camiası, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'den gelen acı haberle derin bir üzüntü yaşadı. Siyah-beyazlı kulüp, başarılı futbolcunun babasının hayatını kaybettiğini resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Peki, Wilfred Ndidi'nin babası kimdir? Ndidi'nin babası neden öldü? Detaylar...

WILFRED NDIDI'NİN BABASI KİMDİR?

Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'dir. Beşiktaş Kulübü'nün resmi açıklamasında da açıkça ifade edildiği üzere, vefat eden isim futbolcunun "kıymetli babası" olarak anılmıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, yalnızca kulübün doğruladığı bu resmi açıklamayla sınırlıdır.

Sunday Ndidi hakkında, özel hayatına veya mesleki geçmişine dair kulüp tarafından paylaşılmış ek bir bilgi bulunmamaktadır.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında kullanılan dil, hem saygılı hem de resmi bir üslup taşırken, merhum Sunday Ndidi'ye Allah'tan rahmet dilenmiş; Wilfred Ndidi, ailesi ve yakınları için başsağlığı temennisinde bulunulmuştur.

NDIDI'NİN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Beşiktaş Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Sunday Ndidi elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Açıklamada kazanın yeri, zamanı veya detaylarına ilişkin herhangi bir ek bilgiye yer verilmemiştir.