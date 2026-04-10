Vergi affı çıkacak mı? SON DAKİKA! Vergi affı ne zaman çıkacak? Mehmet Şimşek açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında küresel ekonomik görünümü değerlendirirken Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullardaki duruşuna da değindi. Açıklamalarda ayrıca vergi affı beklentilerine ilişkin net ifadeler yer aldı. Peki, vergi affı çıkacak mı? Vergi affı ne zaman çıkacak? Detaylar...

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre vergi affı beklentileri şu aşamada karşılık bulmuyor. Yapılan değerlendirmelerde, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen yeni bir af ya da yapılandırma planının gündemde olmadığı net şekilde ifade edildi.

Açıklamalarda vergi sisteminde adalet ve hakkaniyet ilkesinin ön planda tutulduğu vurgulanırken, yüksek gelir grubundan alınan vergilerin artırılmaya devam edileceği belirtildi. Bu yaklaşımın, kamu maliyesinin güçlendirilmesi amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Vergi borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler için ise mevcut sistem içinde bazı kolaylıkların zaten bulunduğu hatırlatıldı. Özellikle defterdarlıklara başvuru yapılması halinde taksitlendirme gibi uygulamaların devreye alınabildiği belirtildi.

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mevcut açıklamalar doğrultusunda vergi affının ne zaman çıkacağına dair resmi bir takvim bulunmuyor. Aksine, yetkili makamlar tarafından yapılan son değerlendirmelerde yeni bir vergi affı veya yapılandırma düzenlemesinin planlanmadığı açıkça ifade edildi.

Bu kapsamda, vergi affı beklentilerine ilişkin sorulara verilen yanıtlar, kısa ve orta vadede böyle bir düzenlemenin gündeme gelmeyeceği yönünde oldu. Ekonomi yönetimi, mevcut vergi politikalarının sürdürüleceğini ve sistemdeki adalet ilkesinin korunacağını vurguladı.

Öte yandan, şirketlerin ve mükelleflerin mevcut yasal imkanlar çerçevesinde borç yapılandırma ve ödeme kolaylıklarından yararlanabileceği belirtildi. Ancak bu durumun yeni bir af düzenlemesi anlamına gelmediği özellikle ifade edildi.

KÜRESEL EKONOMİDE ARZ VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU

Açıklamalarda yalnızca vergi politikaları değil, küresel ekonomik gelişmeler de geniş yer buldu. İfade edilen değerlendirmelere göre, İran savaşıyla tetiklendiği belirtilen arz şokunun olağanüstü boyutlara ulaştığı ve bu durumun küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yarattığı aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların kısa sürede düzelmesinin zor olduğunu ve bu sürecin aylar sürebileceğini ifade etti. Ayrıca mevcut ekonomik sarsıntının, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük şoklardan biri olduğu yönündeki değerlendirmelere de dikkat çekildi.

Bu çerçevede Türkiye’nin, zorlu küresel koşullara rağmen gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında borsada daha güçlü bir performans sergilediği de açıklamalar arasında yer aldı.

VERGİ POLİTİKALARINDA HAKKANİYET VE MALİ DENGE VURGUSU

Vergi sistemine ilişkin yapılan açıklamalarda en dikkat çeken unsurlardan biri de adalet ve hakkaniyet vurgusu oldu. Vergi gelirlerinin artırılmasının planlandığı, özellikle yüksek gelir grubunun vergi yükümlülüklerinin daha etkin şekilde takip edileceği belirtildi.

Ayrıca mali açıdan zorlanan şirketler için mevcut yasal çerçevede kolaylıkların devam ettiği ve bu uygulamaların sistem içinde zaten aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Bu yaklaşımın, yeni bir af yerine mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi üzerine kurulu olduğu aktarıldı.