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Valverde Galatasaray'a gelecek mi, anlaştı mı?

Valverde Galatasaray'a gelecek mi, anlaştı mı?
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Valverde Galatasaray a gelecek mi? Geçen sezonun başında Victor Osimhen’i 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Galatasaray’ın, yeni sezon öncesinde benzer ölçekte bir transfer operasyonu yürüttüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin uzun süredir gizlilik içinde sürdürdüğü çalışmanın merkezinde Real Madrid forması giyen Uruguaylı yıldız Federico Valverde’nin bulunduğu ileri sürüldü.

Galatasaray’ın transfer çalışmalarında dünya futbolunun önemli isimlerinden biri gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid’in yıldızı Federico Valverde için ekonomik şartları araştırdığı ve transfer ihtimaline ilişkin nabız yokladığı iddia edildi.

VALVERDE GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Sözcü’de yer alan habere göre Galatasaray, Federico Valverde’yi kadrosuna katmak istiyor ancak transferin gerçekleşmesi mevcut şartlarda zor görünüyor. Piyasa değeri 90 milyon euro olan Uruguaylı futbolcu için henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmazken, sarı-kırmızılıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve Real Madrid cephesindeki gelişmelere göre hareket edeceği aktarıldı. Kulübün, geçen sezon başında 75 milyon euro karşılığında transfer ettiği Victor Osimhen’in yarattığı etkiye benzer bir hamle yapmak istediği ve Valverde ismini uzun süredir gizlilik içinde değerlendirdiği öne sürüldü.

Transfer sürecinin yönünü belirleyecek kişilerden birinin Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho olacağı belirtiliyor. Mourinho’nun Valverde hakkındaki kararı, Uruguaylı futbolcunun İspanyol ekibindeki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray yönetiminin ise olası transferi ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir hale getirecek seçenekler üzerinde çalıştığı, şartların oluşması halinde girişimlerini ilerletmek istediği kaydedildi.

VALVERDE PİYASA DEĞERİ

Federico Valverde’nin piyasa değeri 90 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu bedel nedeniyle Galatasaray’ın transferi tamamlamasının kolay olmadığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların buna rağmen oyuncunun şartlarını araştırdığı vurgulandı. Geçen sezon Osimhen için 75 milyon euroluk bir transfer gerçekleştiren Galatasaray’ın, Valverde operasyonunda da mali şartları karşılayabilecek farklı seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.

Uruguaylı futbolcunun yüksek piyasa değeri, görüşmelerin ekonomik boyutunu transfer sürecinin en önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Galatasaray’ın nasıl bir formül üzerinde çalıştığına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, yönetimin operasyonu büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüğü iddia edildi. Real Madrid’in vereceği kararın yanı sıra Jose Mourinho’nun oyuncuyla ilgili planının da transfer ihtimalinde belirleyici olacağı aktarıldı. 

Onur BAYRAM
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