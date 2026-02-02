Türk iş dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Ünal Aysal, sadece başarılı bir işadamı değil, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı olarak da spor camiasında önemli bir figürdür. Peki, Ünal Aysal kimdir, serveti ne kadar? Ünal Aysal kaç yaşında, nereli ne iş yapıyor? Detaylar...

ÜNAL AYSAL KİMDİR?

Ünal Aysal, 2 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Türk işadamı ve Galatasaray Spor Kulübü eski başkanıdır. Babası emekli Doktor Albay Fazıl Aysal olan Ünal Aysal, eğitim hayatına Anadolu'nun beş ayrı şehrinde başlamış ve 1952-53 döneminde Galatasaray'a katılmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimini İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış ve 1961 yılında diplomasını almıştır.

Ünal Aysal, lisans eğitimini İsviçre-Neuchatel Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak Milletlerarası Hukuk alanında tez çalışması ile 1968 yılında hukuk diploması almıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de Türk Hukuku diploması almaya hak kazanmıştır.

1970 yılında iş hayatına adım atan Aysal, Koç Holding bünyesinde yer alan Ram Dış Ticaret'te ihracat koordinatörü olarak görev yapmıştır. 1973 yılında Brüksel'de bir firmanın ticaret müdürü olarak çalışmış, ardından 1974 yılında Unite International şirketini kurmuştur. Başlangıçta demir çelik, sanayi mamulleri satışı ve petrol swap işlemlerinde faaliyet gösteren Aysal, 1984'ten sonra petrol, elektrik üretimi ve anahtar teslim santral inşa projelerinde uzmanlaşmıştır.

Türkiye ve İran'da elektrik santralleri kuran Ünal Aysal, ilerleyen dönemde temiz enerji ve madencilik alanlarında yatırımlar yapmıştır. Turizm sektörüne de yönelerek Antalya Kemer'de iki adet beş yıldızlı otel ve İstanbul Boğazı'nda bir butik otel kurmuştur.

Unit Grubu'nun ana şirketi ve 46 yerli-yabancı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Ünal Aysal, ayrıca bazı Avrupa firmalarının yönetim kurullarında aktif üye olarak görev yapmaktadır. 1995 yılından beri Belçika vatandaşı olan Aysal, yaşamının son 40 yılını Belçika'da geçirmiştir.

Ünal Aysal, sosyal sorumluluk ve akademik katkılar alanında da aktif olup, İktisadî Araştırmalar Vakfı tarafından şeref üyeliğe seçilmiş ve 2000 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılmıştır. 2012 yılında ise Belçika Kralı H.E. Albert II tarafından Leopold II Yüksek Takdir Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

2011 yılında Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Ünal Aysal, 2014 yılına kadar bu görevini sürdürmüş ve başkanlığı döneminde kulüp Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları kazanmıştır. Ünal Aysal üç çocuk babasıdır.

ÜNAL AYSAL SERVETİ NE KADAR?

Ünal Aysal, Forbes Türkiye'nin 2017 yılında hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 900 milyon dolarlık serveti ile 33. sırada yer almıştır. İş dünyasında enerji, inşaat, turizm ve madencilik alanlarındaki yatırımları ile bilinen Aysal, servetini ulusal ve uluslararası birçok projeden elde etmiştir.

ÜNAL AYSAL KAÇ YAŞINDA?

Ünal Aysal, 2 Haziran 1941 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 84 yaşındadır.

ÜNAL AYSAL NERELİ?

Ünal Aysal, doğum yeri olarak İstanbul, Türkiye'yi göstermektedir. İstanbul'da doğup büyüyen Aysal, eğitim hayatına farklı Anadolu şehirlerinde başlamış, orta ve lise eğitimini ise İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır.

ÜNAL AYSAL NE İŞ YAPIYOR?

Ünal Aysal, iş yaşamına 1970 yılında başlamış ve özellikle enerji, petrol, elektrik santralleri inşası, temiz enerji ve madencilik alanlarında faaliyet göstermiştir. Ayrıca turizm sektörüne yönelerek Antalya ve İstanbul'da otel yatırımları yapmıştır.

Aysal, Unit Grubu'nun 46 yerli ve yabancı şirketinin ana ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanında Avrupa'daki bazı firmaların yönetim kurullarında aktif üye olarak yer almakta, ulusal ve uluslararası iş projelerinde danışmanlık ve yatırım yönetimi yapmaktadır.