Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! Türkiye UEFA ülkeler sıralaması kaç puanda?

Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! Türkiye UEFA ülkeler sıralaması kaç puanda?
Güncelleme:
Ülke puanı sıralaması güncel hali ile belli oldu! Avrupa kupalarında haftanın sonuçları sonrası futbolseverlerin odağında yeniden UEFA ülke puanı sıralaması yer aldı. Galatasaray'ın Union SG karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması Türkiye'nin toplam puanına katkı sağlamadı. Ülke puanı sıralaması güncel! Gözler bu akşam Avrupa arenasına çıkacak Fenerbahçe ile Konferans Ligi lideri Samsunspor'a çevrildi.

UEFA ülke puanı tablosu 27 Kasım itibarıyla yeniden güncellendi ve sıralamada yer alan ülkelerin puan durumları merak konusu olmaya devam etti. Türkiye, bu sezon topladığı puanlarla önemli bir konumda bulunurken en yakın rakibi Çek Cumhuriyeti'nin takibi sürüyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

İngiltere 101.227 puanla ilk sıradaki yerini korurken, İtalya 89.946 puanla ikinci, İspanya ise 83.953 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya'nın 80.545 puanla dördüncü sırada yer aldığı listede Fransa 72.534 puanla beşinci, Hollanda ise 64.366 puanla altıncı sırada konumlanıyor.

1- İngiltere: 101.227

2- İtalya: 89.946

3- İspanya: 83.953

4- Almanya: 80.545

5- Fransa: 72.534

6- Hollanda: 64.366

7- Portekiz: 61.466

8- Belçika: 57.350

9- Türkiye : 47.000

10- Çek Cumhuriyeti: 43.300

11- Yunanistan: 40.312

12- Polonya: 38.875

13- Norveç: 38.187

14- Danimarka: 37.981

15- İsviçre: 33.100

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA listesinde Türkiye, Avrupa'daki toplam 47.000 puanlık derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu sezon Türk takımları toplamda 6.200 puanlık bir katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonun toplam katkısı 10.550 olarak kaydedilmişti. Bu sezonki puan artışı, özellikle Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerin alacağı sonuçlarla şekillenmeye devam ediyor. Türkiye'nin puan tablosundaki konumu açısından özellikle Fenerbahçe ve Samsunspor'un bu akşam oynayacağı maçlardan çıkacak sonuçlar kritik bir rol üstleniyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
