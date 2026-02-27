UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI (GÜNCEL) Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Avrupa futbolunda kulüplerimizin performansı sadece kendi başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini de doğrudan etkiliyor. 2025 sezonu itibarıyla Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonucunda ülke puanları güncellendi. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'un ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin performansları, Türkiye'nin Avrupa'daki konumunu güçlendirdi. Peki, Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var? Detaylar...

UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI (GÜNCEL)

Samsunspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Shkendija'yı rövanşta 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanına kritik katkı sağladı. Mouandilmandji (2), Ntcham ve Ndiaye'nin golleriyle elde edilen bu zafer, Türkiye'nin Avrupa arenasındaki iddiasını artırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaştı. İlk maçta 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turu geçemese de bu galibiyet, Türkiye'nin UEFA puan hanesine yazıldı.

Avrupa kupalarındaki bu kritik maçların ardından, UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi ve Türkiye'nin puanı ile sıralamadaki konumu netleşti.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

2025 güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 51,075 puan ile önemli bir konumda yer alıyor. Avrupa futbolunun devleri arasında Türkiye, özellikle son yıllarda aldığı istikrarlı sonuçlarla üst sıralara doğru yükselmeye devam ediyor.

Güncel sıralamada Türkiye'nin konumu şöyle:

İngiltere – 113,075

İtalya – 98,303

İspanya – 92,359

Almanya – 88,688

Fransa – 80,141

Portekiz – 69,266

Hollanda – 66,929

Belçika – 61,450

Türkiye – 51,075

Çekya – 48,225

Yunanistan – 47,112

Polonya – 46,125

Bu sıralama, Türkiye'nin Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ve performansların doğrudan bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Özellikle Samsunspor'un tarihi başarısı, Türkiye'nin puanına ekstra katkı sağlayarak, üst sıralara tırmanma hedefini destekliyor.