UEFA TV CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI nereden izlenir? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Bugün (27 Şubat 2026 Cuma) İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi ile Galatasaray'ın rakibi netleşecek. UEFA TV üzerinden canlı yayınlanacak kura çekimi, sadece eşleşmeleri değil, çeyrek ve yarı final yollarını da belirleyerek Avrupa futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI nereden izlenir? Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Detaylar haberimizde.

UEFA TV CANLI YAYIN

Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli anlar ve gelişmeler, UEFA TV üzerinden canlı yayın ile takip edilebiliyor. Özellikle kura çekimi, takımın son durumunu ve muhtemel rakiplerini öğrenmek isteyen futbolseverler için kritik bir öneme sahip. UEFA TV, hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda kesintisiz ve yüksek çözünürlüklü yayın sunarak, taraftarların tüm gelişmeleri anlık olarak izlemelerine imkan tanıyor.

UEFA TV CANLI YAYINEKRANI İÇİN TIKLA!





ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi sadece son 16 turu eşleşmelerini belirlemekle kalmayacak; çeyrek final ve yarı final yolunu da şekillendirecek.

Taraftarlar ve futbol meraklıları, kura çekimini UEFA TV üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Canlı yayın, hem Avrupa hem de Türkiye saatine göre takip edilebiliyor ve detaylı analizler, olası eşleşmeler hakkında anlık bilgiler sunuyor. Bu sayede Galatasaray'ın rakibi anında öğrenilebilecek ve sezonun geri kalanı için stratejik tahminler yapılabilecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında play-off kazananı olarak non-seeded (seribaşı olmayan) konumunda bulunuyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin karşılaşacağı rakipler, genellikle Premier Lig'in güçlü ekiplerinden oluşuyor. Muhtemel rakipler arasında Liverpool ve Tottenham öne çıkıyor.

Play-off rövanşında Juventus deplasmanında normal sürede 3-0 geriye düşen Galatasaray, uzatmalarda Victor Osimhen (105'+1) ve Barış Alper Yılmaz (119')'ın golleriyle turu 7-5 ile kazanarak büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi. Bu sonuç, takımın mental gücünü ve sezon boyunca göstereceği performans için taraftarlara umut verdi.