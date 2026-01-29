Haberler

UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu! Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Güncelleme:
Fenerbahçe puan durumları Avrupa Ligi sıralaması, canlı UEFA Avrupa Ligi puan durumu ile takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. National Arena'da oynanan ve saat 23.00'te başlayan müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalıyor, yardımcı hakemlik görevlerini Nikola Brovic ve Bosko Bozovic üstleniyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son haftasında FCSB ile deplasmanda mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, daha önce aldığı sonuçlarla bir sonraki tur için hakkını elde etmiş olarak sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftalık süreçte Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlar sonunda toplam 11 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lig tablosunda 18. sırada yer aldı. Grup aşamasında elde edilen bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe, bir sonraki tura yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Son karşılaşmasında Aston Villa'yı konuk eden Fenerbahçe, bu müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Buna rağmen puan tablosundaki yeri ve daha önce topladığı puanlar sayesinde Avrupa'daki yolculuğunu sürdürme hakkını kaybetmedi. FCSB deplasmanında oynanan 8. hafta mücadelesi, sıralamadaki konum açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI, AVRUPA'DA KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe bu akşam çıktığı FCSB deplasmanında 1-0 önde. Canlı UEFA Avrupa Ligi puan durumuna göre Fenerbahçe şu anda 14 puanla, 14. sırada yer alıyor.

