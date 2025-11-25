Haberler

Tuttur kimin, sahibi kim? Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?

Tuttur kimin, sahibi kim? Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde Türkiye'nin dijital bahis ve şans oyunları sektöründe en çok merak edilen konulardan biri, "Tuttur kimin, sahibi kim?" sorusu oldu. Platformun sahibi olarak gösterilen isim, iş dünyasında ve spor camiasında tanınan Sadettin Saran mı? Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı? Detaylar haberimizde!

Türkiye'de dijital şans oyunları ve bahis sektöründe sıkça merak edilen konulardan biri, Tuttur kimin, sahibi kim? sorusudur. Son yıllarda özellikle spor camiasında adı sıkça gündeme gelen Tuttur'un sahibi, uzun süre tartışılan bir konu oldu. Peki, Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı? Detaylar...

TUTTUR KİMİN, SAHİBİ KİM?

Tuttur'un Sahiplik Yapısı ve Saran Holding Bağlantısı

Tuttur, Türkiye'nin yasal dijital şans oyunları platformlarından biridir ve Saran Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir. Saran Holding, medya, internet, yayıncılık ve bahis gibi farklı sektörlerde iş yapan bir grup şirketidir.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve spor yöneticisi Sadettin Saran'dır. Bu bağlamda, Tuttur'un sahibi sorusuna verilen yaygın yanıt, doğrudan "Sadettin Saran" olarak ifade edilmektedir.

Tuttur kimin, sahibi kim? Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?

TUTTUR'UN SAHİBİ SADDETTİN SARAN MI?

Evet, Sadettin?Saran Bağlantısı Net

Birden fazla kaynak, Tuttur'un hisselerinin Saran Holding'e ait olduğunu bildirmektedir.

Bilgiye göre, Sadettin Saran doğrudan şirkette hisse sahibidir.

Ancak bu sahiplik durumu, Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığına adaylığı sürecinde tartışmalı hâle gelmiştir: Saran, hisse devri için yasal başvuruları başlattığını açıklamıştır.

Daha da önemlisi, "devir gerçekleşmezse, seçildiği gün Tuttur'u kapatacağını" ifade etmiştir.

Bu yönleriyle; "Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?" sorusunun cevabı muhtemelen evet, ama bu sahipliğin durumu şu anda değişim sürecindedir.

TUTTUR'UN SAHİBİ SADDETTİN SARAN'IN KARARI!

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı adaylığı sürecinde, Tuttur hisselerinin devri için "gerekli başvuruların yapıldığını" kamuoyuna duyurmuştur. Aynı zamanda, devir başvurusu reddedilirse "şirketi kapatacağını" da açıkça belirtmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.