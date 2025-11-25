Tuttur kimin, sahibi kim? Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?

Türkiye'de dijital şans oyunları ve bahis sektöründe sıkça merak edilen konulardan biri, Tuttur kimin, sahibi kim? sorusudur. Son yıllarda özellikle spor camiasında adı sıkça gündeme gelen Tuttur'un sahibi, uzun süre tartışılan bir konu oldu. Peki, Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı? Detaylar...

TUTTUR KİMİN, SAHİBİ KİM?

Tuttur'un Sahiplik Yapısı ve Saran Holding Bağlantısı

Tuttur, Türkiye'nin yasal dijital şans oyunları platformlarından biridir ve Saran Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir. Saran Holding, medya, internet, yayıncılık ve bahis gibi farklı sektörlerde iş yapan bir grup şirketidir.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve spor yöneticisi Sadettin Saran'dır. Bu bağlamda, Tuttur'un sahibi sorusuna verilen yaygın yanıt, doğrudan "Sadettin Saran" olarak ifade edilmektedir.

TUTTUR'UN SAHİBİ SADDETTİN SARAN MI?

Evet, Sadettin?Saran Bağlantısı Net

Birden fazla kaynak, Tuttur'un hisselerinin Saran Holding'e ait olduğunu bildirmektedir.

Bilgiye göre, Sadettin Saran doğrudan şirkette hisse sahibidir.

Ancak bu sahiplik durumu, Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığına adaylığı sürecinde tartışmalı hâle gelmiştir: Saran, hisse devri için yasal başvuruları başlattığını açıklamıştır.

Daha da önemlisi, "devir gerçekleşmezse, seçildiği gün Tuttur'u kapatacağını" ifade etmiştir.

Bu yönleriyle; "Tuttur'un sahibi Sadettin Saran mı?" sorusunun cevabı muhtemelen evet, ama bu sahipliğin durumu şu anda değişim sürecindedir.

TUTTUR'UN SAHİBİ SADDETTİN SARAN'IN KARARI!

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı adaylığı sürecinde, Tuttur hisselerinin devri için "gerekli başvuruların yapıldığını" kamuoyuna duyurmuştur. Aynı zamanda, devir başvurusu reddedilirse "şirketi kapatacağını" da açıkça belirtmiştir.