2026 yılının en beklenmedik spor skandallarından biri, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaşandı. Üç adım atlama disiplini sırasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü ve salonu kaosa sürükledi. Olay, hem atletizm camiasında hem de geniş kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Türkiye Şampiyonası Milli sporcu kavga olayı nedir? Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik kavga olayı nedir, neden kavga ettiler? Detaylar...

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MİLLİ SPORCU KAVGA OLAYI NEDİR?

Şampiyonanın üç adım atlama yarışmasında pistin ortasında Avrupa dereceli iki milli atlet, Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik arasındaki tartışma kontrolden çıktı. Başlangıçta sözlü olan gerginlik, birden bire sporcunun sporcuyla itişmesine ve saç saça baş başa kavgaya dönüşmesine neden oldu.

Salonda bulunan hakem, teknik heyet ve izleyiciler bu beklenmedik tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmanın akışı durdu, güvenlik ve federasyon yetkilileri acil müdahale etmek zorunda kaldı.

TUĞBA DANIŞMAZ VE SEDEF ÇEVİK KAVGA OLAYI NEDİR?

Olayın merkezindeki isimler, milli atletler Tuğba Danışmaz ve Sedef Çevik oldu. Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada elde ettiği ikincilik derecesiyle tanınırken; Sedef Çevik de Avrupa derecesi bulunan başarılı bir atlettir.

Olayın Ayrıntıları

Yarışma sırasında iki milli atlet arasında henüz netleşmemiş bir nedenle sözlü bir tartışma başladı.

Bu tartışma kısa sürede fiziksel temasa dönüştü. İki sporcunun saç saça tutuştuğu ve itişmeye başladığı görüldü.

Olayın yalnızca pistle sınırlı kalmadığı, saha kenarında da gerginliklerin devam ettiği tespit edildi.

DİSKALİFİYE VE DİSİPLİN SÜRECİ

Bu talihsiz kavga karşısında hakem heyeti radikal bir karar alarak, hem Tuğba Danışmaz (26 yaş) hem de Sedef Çevik (22 yaş) takımlarından diskalifiye edildi.