Türkiye Romanya maç bileti ne zaman satışa çıkacak? TFF açıkladı mı?

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçı için geri sayım sürüyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarların gözü bilet satışlarına ilişkin yapılacak resmi duyurularda.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Romanya arasında oynanacak play-off yarı final karşılaşması için genel seyirci biletleri henüz satışa sunulmadı. Federasyon, bazı internet sitelerinde veya platformlarda görülen bilet satışlarının resmi olmadığını duyurdu ve bu satışlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyeceğini açıkladı. Bilet satışlarının yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi olan www.tff.org üzerinden duyurulacağı ve satış işlemlerinin de aynı platform üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Şu ana kadar yalnızca sınırlı sayıda loca için satış süreci başlatıldı. Loca satın almak isteyenler için ön talep başvuru formunun doldurulması ve 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar loca@tff.org adresine gönderilmesi istendi. Bu başvuru süresi tamamlandı. Loca satışlarının koltuk sayısı üzerinden değil, loca bazında yapıldığı ve konumlandırmanın başvuru sırasına göre belirlendiği açıklandı. Genel seyirci biletlerinin satış tarihine ilişkin kesin bir gün açıklanmadı ancak karşılaşmaya 3-4 gün kala satışa sunulmasının beklendiği bildirildi.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Romanya milli takımları arasındaki karşılaşma 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesi olarak oynanacak. Kritik mücadele 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de (TSİ) başlayacak. Karşılaşma İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunanBeşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) nda gerçekleştirilecek ve Türkiye kendi sahasında tek maç üzerinden sahaya çıkacak.

Bu karşılaşma play-off sürecinde belirleyici bir adım olacak. Türkiye'nin mücadeleyi kazanması halinde milli takım, play-off finalinde Slovakya ile Kosova arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final maçı ise 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak.