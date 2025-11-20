Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yolu! Yarı final ve final rakibi kim oldu?

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yolu! FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi Zürih'te gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekiminde federasyon ve milli takım yetkilileri temsil etti.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Play-off etabında Avrupa'dan 16 takım yer aldı ve bu takımlar dört ayrı yol üzerinden Dünya Kupası vizesi arayacak. A Yolu'nda İtalya ile Kuzey İrlanda, Galler ile Bosna Hersek eşleşti; kazanan ekipler finalde karşı karşıya gelecek. Aynı şekilde B Yolu'nda Ukrayna-İsveç ve Polonya-Arnavutluk yarı finallerinin galipleri final maçında buluşacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalar, gruplarında ikinci sırayı alan takımlar ile Uluslar Ligi performansıyla play-off'a gelen ekipleri bir araya getiriyor.

C Yolu'nda Türkiye- Romanya ve Slovakya-Kosova eşleşmeleri belirlendi. D Yolu'nda ise Danimarka-Kuzey Makedonya ile Çekya-İrlanda Cumhuriyeti yarı finalleri oluşturuldu. Yarı final maçlarının 26 Mart 2026'da, final karşılaşmalarının ise 31 Mart 2026'da yapılacağı duyuruldu. Kazananlar, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF RAKİPLERİ KİM?

A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Bu karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve milli takımın kaderini belirleyecek. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı. Son maçta deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan milli takım, kura çekiminde C Yolu'na yerleştirildi ve rakibi Romanya olarak belirlendi.

Türkiye, Romanya'yı geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Finali kazanacak ekip, Dünya Kupası bileti alacak. C Yolu'nun final karşılaşmasının deplasmanda oynanacağı açıklanırken, yarı finalde 1. ve 2. torbadaki takımların ev sahibi olacağı belirtildi. Bu kapsamda milli takım yarı finalde deplasmana gitmeyecek.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI YOLU

Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu, 26 Mart 2026'da oynanacak Romanya karşılaşmasıyla başlayacak. Tek maçlık yarı finalde galip gelinmesi halinde milli takım, 31 Mart 2026'daki final maçına çıkacak. Final maçının dış sahada oynanacağı netleşirken, rakip Slovakya veya Kosova olacak. Türkiye, bu iki maçtan galip ayrılırsa 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak 48 takım arasında kendisine yer bulacak.