Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Romanya maçı ne zaman, hangi gün? Milli Takım kadrosunda kimler var?
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan doruk noktasına ulaşırken, A Milli Erkek Futbol Takımı kritik bir sınav için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, yeni format gereği oynanacak yarı final mücadelesinde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Romanya maçı ne zaman, hangi gün? Milli Takım kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde.
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan giderek artarken, A Milli Erkek Futbol Takımı kritik bir viraja giriyor. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan ekipler için belirlenen yarı final sistemi, milli takımların kaderini tek maçta belirleyecek. Bu kapsamda Türkiye, yarı final etabında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise şimdiden maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Romanya maçı ne zaman, hangi gün? Detaylar...
TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri yarı final mücadelesi kapsamında oynayacağı kritik karşılaşma, 26 Mart Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bu mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki kaderini belirleyecek en önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşma, kazanılması halinde milli takımı finale taşıyacak. Bu nedenle teknik ekip ve futbolcular, hazırlıklarını yüksek konsantrasyonla sürdürüyor.
TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Türkiye ile Romanya arasındaki yarı final karşılaşması, 26 Mart Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yayıncı kuruluş henüz resmi olarak açıklanmasa da karşılaşmanın TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
İki takımın geçmiş karşılaşmaları incelendiğinde, Romanya'nın istatistiksel olarak üstün olduğu görülüyor. Bugüne kadar oynanan 26 maçta Romanya 14 galibiyet elde ederken, Türkiye 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kalan karşılaşmalar ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu istatistikler, maçın zorluk derecesini ortaya koyarken; A Milli Takım, sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede avantajı kullanarak tarihi dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Karşılaşma öncesinde açıklanan aday kadro, genç ve deneyimli isimlerin dengeli bir kombinasyonundan oluşuyor. İşte Türkiye'nin Romanya maçı kadrosu:
Kaleciler
Altay Bayındır
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Zeki Çelik
Orta Saha
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet
Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün