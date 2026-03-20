Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Romanya maçı ne zaman, hangi gün? Milli Takım kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan giderek artarken, A Milli Erkek Futbol Takımı kritik bir viraja giriyor. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan ekipler için belirlenen yarı final sistemi, milli takımların kaderini tek maçta belirleyecek. Bu kapsamda Türkiye, yarı final etabında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise şimdiden maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Romanya maçı ne zaman, hangi gün? Detaylar...

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri yarı final mücadelesi kapsamında oynayacağı kritik karşılaşma, 26 Mart Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bu mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki kaderini belirleyecek en önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşma, kazanılması halinde milli takımı finale taşıyacak. Bu nedenle teknik ekip ve futbolcular, hazırlıklarını yüksek konsantrasyonla sürdürüyor.

Türkiye ile Romanya arasındaki yarı final karşılaşması, 26 Mart Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yayıncı kuruluş henüz resmi olarak açıklanmasa da karşılaşmanın TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

İki takımın geçmiş karşılaşmaları incelendiğinde, Romanya'nın istatistiksel olarak üstün olduğu görülüyor. Bugüne kadar oynanan 26 maçta Romanya 14 galibiyet elde ederken, Türkiye 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kalan karşılaşmalar ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu istatistikler, maçın zorluk derecesini ortaya koyarken; A Milli Takım, sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede avantajı kullanarak tarihi dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Karşılaşma öncesinde açıklanan aday kadro, genç ve deneyimli isimlerin dengeli bir kombinasyonundan oluşuyor. İşte Türkiye'nin Romanya maçı kadrosu:

Kaleciler

Altay Bayındır

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Zeki Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Semih Kılıçsoy

Yunus Akgün