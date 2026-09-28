Türkiye - İtalya maç kadrosu! Uluslar Ligi'nde ikinci maç öncesi ilk 11'ler belli oldu

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bu akşam Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İtalya maç kadroları, maç öncesi teknik direktörler tarafından esame listesi olarak bildiriliyor. İşte Türkiye - İtalya maç kadrosu ilk 11'ler ve maçın ayrıntıları...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇ KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)

Türkiye - İtalya maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Türkiye - İtalya maç kadroları ise şöyle:

Türkiye 11'i: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Oğuz, Salih, Orkun, Eren, Arda, Can, Barış Alper.

İtalya 11'i: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi.

Türkiye grubtaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.