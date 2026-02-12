Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye'nin Uluslar Ligi grubu!

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun yol haritası netleşti. Türkiye'nin de yer aldığı 2026-2027 sezonunda lig formatı, yükselme ve düşme sistemi ile maç takvimi açıklandı.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup aşamasında ilk karşılaşmalar 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Takımlar, bu tarihlerde 1 ve 2. maçlarını tamamlayacak. Grup aşamasının ikinci bölümü ise 30 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu periyotta 3 ve 4. maçlar yapılacak.

Grup aşamasının son karşılaşmaları 12-17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak ve 5 ile 6. maçlar bu takvimde tamamlanacak. Çeyrek finaller 25-30 Mart 2027 tarihlerinde iki ayaklı olarak düzenlenecek. Final ve üçüncülük maçı ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılacak ve turnuva bu tarihlerde sona erecek.

Türkiye'nin mücadele edeceği A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaller iki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak ve bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılma hakkı elde edecek.

A Ligi'nde üçüncü sırada yer alan takımlar ise B Ligi ikincileriyle iki ayaklı play-off karşılaşmaları oynayacak. A Ligi'nde grubunu dördüncü sırada tamamlayan ekipler doğrudan B Ligi'ne düşecek ve bir sonraki sezon alt ligde mücadele edecek.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ GRUBU

UEFA Uluslar A Ligi'nde A1 Grubu'nda yer alacağız: