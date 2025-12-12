2026 yılı asgari ücret belirleme sürecinde işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten beklenmedik bir karar geldi. Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacağını açıkladı.Peki, Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına neden katılmayacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına dair senaryolar haberimizde!

TÜRK-İŞ, ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINA NEDEN KATILMAYACAK?

Türk-İş'in bu kararı, Türkiye'de milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip olan asgari ücret görüşmelerinde kriz sinyali olarak yorumlandı.

Sendika yetkilileri, kararlarını komisyon yapısında değişiklik yapılmaması gerekçesine dayandırdı. Açıklamada, işçilerin haklarının daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiği vurgulandı. Hükümet ve işveren temsilcilerinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TÜRK-İŞ'İN AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan görüşmelerin ardından herhangi bir resmi temas kurulmadığı öğrenildi. Türk-İş yetkilileri, "Düzenleme olacaktı, biz tekrar değerlendirecektik, adım atılmadı. Bu saatten sonra biz masaya gitmeyiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, toplantının işçi temsilcisi olmadan yapılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayının başında toplanıyor. Ancak 2026 yılı belirleme sürecinde işçi tarafının komisyon yapısına ilişkin itirazları nedeniyle toplantı gecikti.

Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 2026 yılı asgari ücret rakamları yer alacak. Milyonlarca çalışan ve aileleri, bu toplantının sonuçlarını merakla bekliyor.

KULİSLERDE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

2025 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı için ise farklı senaryolar konuşuluyor.

Merkez Bankası'nın öngördüğü %16 enflasyon ile aylık ücret: Net 25.640 TL, Brüt 30.165 TL

Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı %31 enflasyon tahmini ile aylık ücret: Net 28.956 TL, Brüt 34.066 TL

Olası %32 enflasyon senaryosu ile aylık ücret: Net 29.177 TL, Brüt 34.326 TL

MASADAKİ TEK RAKAM

Kulislerde en çok konuşulan formül, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam. Bu hesaplamaya göre, 2026 yılı asgari ücreti yüzde 23,5 zamla 27.298 TL olarak öngörülüyor.