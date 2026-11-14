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Trabzonspor Zenit CANLI İZLE (A SPOR) Trabzonspor Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Trabzonspor Zenit CANLI İZLE (A SPOR) Trabzonspor Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Trabzonspor, milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin St. Petersburg'da oynayacağı mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor Zenit canlı izle! A Spor canlı izle! Detaylar haberimizde.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek. Futbolseverler, 15 Kasım Pazar günü yapılacak mücadele öncesinde "Trabzonspor-Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. St. Petersburg'da oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.  Trabzonspor Zenit canlı izle! A Spor canlı izle!

TRABZONSPOR-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit-Trabzonspor hazırlık karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip edemeyen futbolseverler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de karşılaşmayı izleyebilecek.

TRABZONSPOR-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Zenit arasındaki hazırlık maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da yapılacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Zenit arasındaki hazırlık maçı, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Gazprom Arena'da oynanacak. Bordo-mavili ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı bu karşılaşmayla değerlendirecek.

ZENİT-TRABZONSPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için maçın bilgileri şöyle:

Maç: Zenit-Trabzonspor

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 17.00 (TSİ)

Stadyum: Gazprom Arena

Şehir: St. Petersburg, Rusya

Yayın: A Spor

Yayın türü: Canlı ve şifresiz

Trabzonspor, Zenit karşılaşmasının ardından milli ara sonrasında Süper Lig'deki maçlarına devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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