Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kasımpaşa Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Kasımpaşa maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Kasımpaşa maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca karşılaşma TOD TV'den de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR KASIMPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.