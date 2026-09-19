Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Trabzonspor Galatasaray golleri kim attı, dakika kaç?

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Trabzonspor Galatasaray maçı başladı! Trabzonspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Trabzonspor Galatasaray Süper Lig maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve goller anbean takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Galatasaray maçı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle devam ediyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Galatasaray maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Trabzonspor Galatasaray maçı Trabzon şehrinde bulunan Papara Park stadyumda oynanacak.