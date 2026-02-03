Trabzonspor Fethiyespor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Fethiyespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Trabzonspor Fethiyespor kaç kaç? Trabzonspor Fethiyespor canlı maç anlatımı ve Trabzonspor Fethiyespor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR FETHİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Fethiyespor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Fethiyespor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fethiyespor maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başladı.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Fethiyespor maçı Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanıyor.