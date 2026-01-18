Haberler

Trabzonspor 11'i! Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11!

Trabzonspor 11'i! Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu! Kocaelispor - Trabzonspor 11'ler! Kocaelispor - Trabzonspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kocaelispor - Trabzonspor ilk 11'ler açıklanıyor. Kocaelispor - Trabzonspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda gerçekleşecek olan Kocaelispor - Trabzonspor karşılaşması, Süper Lig'in önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bordo-mavili ekip, ligdeki iddiasını sürdürmek için sahaya güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11! Detaylar...

KOCAELİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Kocaelispor ve Trabzonspor'un sahaya çıkacak ilk 11'leri, maçın kaderini belirleyecek kritik detayları barındırıyor. Her iki takımın teknik direktörlerinin saha düzeni ve oyuncu tercihleri maç öncesi merak konusu oldu.

Trabzonspor 11'i! Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11!

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Kaleci: Jovanovic

Defans: Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara

Orta saha: Linetty, Nonge, Agyei

Hücum: Tayfur, Churlinov, Petkovic

Kocaelispor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda seyircisinin önünde etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Defans hattının yanı sıra orta sahada Linetty ve Nonge'nin yaratıcı oyunları, takımın hücum organizasyonunu şekillendirecek.

TRABZONSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Kaleci: Onana

Defans: Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa

Orta saha: Oulai, Folcarelli, Zubkov

Hücum: Muçi, Olaigbe, Augusto

Trabzonspor, Süper Lig'de güçlü bir konumda bulunuyor. İlk yarıda topladığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, deplasmanda etkili bir oyunla sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

