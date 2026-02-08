Torreira el pozisyonu penaltı mı, Ç Rizespor Galatasaray hakem görüşleri ve yorumları ne?

Haberler

Güncelleme:
Çaykur Rizespor–Galatasaray maçında Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği iddia edilen pozisyon, karşılaşmanın ardından en çok tartışılan anlardan biri oldu. "Torreira'nın el pozisyonu penaltı mı?" sorusu futbol kamuoyunda gündeme otururken, hakemin kararı, VAR incelemesi ve eski hakemlerin yorumları sosyal medyada ve spor programlarında geniş yankı buldu.

Rize spor Galatasaray mücadelesine damga vuran Torreira'nın el pozisyonu, maçın önüne geçen hakem tartışmalarını beraberinde getirdi. Pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları yaşanırken, hakem kararına yönelik eleştiriler ve yorumlar özellikle Galatasaray cephesi ve spor yorumcuları arasında hararetli tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY, RİZESPOR DEPLASMANINDA SAHNE ALIYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında zorlu Rize deplasmanında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisi karşısında üç puan hedefliyor.

KARADENİZ'DE KRİTİK 90 DAKİKA

Çaykur Rizespor, kendi sahasında sürpriz sonuçlara imza atabilen takımlar arasında yer alırken, Galatasaray ise deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadele, tempolu ve sert anlara sahne olmaya aday.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor:

Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

TORREIRA'NIN EL POZİSYONU GÜNDEMDE

Deniz Ateş Bitnel:

"Torriera'nın koluna temas eden top eden top kapalı dirseğe temas etti ise devam …!

Açık olan ve bariyer olan ele temas etti ise penaltı!

Bence kapalı dirseğine çarptı ve devam kararı doğru."

