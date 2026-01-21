TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Tokat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi!

TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında Tokat'ta hayata geçirilen projelerde, hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Tokat genelinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun yapılması planlanıyor ve başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ Tokat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi 21 Ocak Çarşamba günü, 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda saat 13.00'te yapılacak. Bu tarihte, TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi ve hak sahipliği bilgileri, kura günü itibarıyla vatandaşların erişimine açılacak.

TOKİ Tokat kura sonuçları, resmi olarak TOKİ'nin internet sitesi üzerinden veya canlı yayın bağlantısı aracılığıyla öğrenilebilecek. Tüm başvuru sahipleri, kendi isimlerini ve hak kazanan adayları bu listeden kontrol edebilecek.

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tokat kura sonuçlarını öğrenmek oldukça kolaydır. İşte adım adım takip edebileceğiniz süreç:

Resmi TOKİ Web Sitesi: Kura günü itibarıyla TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Canlı Yayın Takibi: Kura çekimi canlı yayınla izlenebilir ve sonuçlar anlık olarak açıklanır.

İsim Listesi Kontrolü: Hak sahibi olanlar, yayınlanan tam isim listesi üzerinden kendi adlarını doğrulayabilir.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, kura sonuçlarını güvenilir ve resmi kaynaklardan öğrenerek herhangi bir yanlış bilgiye maruz kalmamış olur.

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi, başvuru yapan tüm vatandaşların hak sahipliğini gösterir. Liste, başvuru sırasında verilen bilgiler doğrultusunda oluşturulur ve kura çekimi sonrası resmi olarak açıklanır.

Hak Sahipleri: Kura sonucu hak kazanan vatandaşlar, isim listesinde belirtilir.

Yedek Liste: Kura sırasında yedek hak sahipleri de ilan edilir.

Erişim: İsim listesi, TOKİ'nin resmi web sitesinden veya kura canlı yayın bağlantısından erişilebilir.

Bu liste, TOKİ Tokat sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar için en güvenilir bilgi kaynağıdır.

TOKAT TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

Tokat'ta TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında farklı konut tipleri ve fiyat seçenekleri sunuluyor. Kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sağlayan projede, konut tipine göre fiyatlar ve ödeme koşulları şöyle:

55 Metrekare 1+1 Konutlar:

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Kalan Tutar: 240 ay vade ile ödenir

Aylık Taksit: 6.750 TL

65 Metrekare 2+1 Konutlar:

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

240 Ay Vade İmkanı

Aylık Taksit: 8.250 TL

80 Metrekare 2+1 Konutlar:

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

240 Ay Vade

Aylık Taksit: 9.938 TL

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat ödenirken, kalan tutar 20 yıl (240 ay) boyunca vade ile taksitlendirilebiliyor. Bu sistem, Tokat'ta ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.