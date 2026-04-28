TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ konut sözleşmesi hangi tarihte, nerede imzalanacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kura sürecinin ardından gözler bu kez TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? sorusuna çevrilmiş durumda. Peki, İstanbul TOKİ konut sözleşmesi hangi tarihte, nerede imzalanacak? Detaylar haberimizde.

Toki 500 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok merak edilen konuların başında TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? ve özellikle İstanbul TOKİ başvuru sahiplerini ilgilendiren İstanbul TOKİ konut sözleşmesi hangi tarihte nerede imzalanacak? soruları geliyor. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, sözleşme imza aşamasına geçerek konut sahibi olma yolunda kritik bir adımı tamamlamış olacak. 

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da hak sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında sözleşme imzalama süreci geliyor. Güncel bilgilere göre TOKİ sözleşmelerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yapılan uygulamalara bakıldığında, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşme süreçleri genellikle 1 ila 3 ay içerisinde başlatılıyor. Bu nedenle İstanbul TOKİ hak sahipleri için de benzer bir takvim öngörülse de net tarih TOKİ tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

İSTANBUL TOKİ KONUT SÖZLEŞMESİ HANGİ TARİHTE, NEREDE İMZALANACAK?

İstanbul TOKİ konut sözleşmelerinin hangi tarihte ve nerede imzalanacağına dair henüz kesinleşmiş bir takvim açıklanmış değil. TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte hem tarih hem de sözleşme imzalama noktaları netlik kazanacak.

Mevcut uygulamalara göre TOKİ sözleşmeleri, anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Hak sahibi vatandaşlar, kendilerine bildirilen tarih ve saatte ilgili banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalıyor. Bu süreçte bankaların şubeleri, TOKİ adına sözleşme işlemlerini yürütüyor.

İlerleyen günlerde TOKİ’nin yapacağı açıklamayla birlikte İstanbul özelinde hangi bankaların yetkilendirileceği ve hangi şubelerde işlemlerin yapılacağı da netleşecek. Bu nedenle hak sahiplerinin resmi duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi
Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere

Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere