TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Sinop kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi!

Sinop'ta hayata geçirilecek 749 sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekilişi, 28 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Projenin kura sonuçları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip edilirken, tam isim listesi kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklandı. Peki, TOKİ Sinop kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi! Detaylar haberimizde.

TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşların hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlarken, asil ve yedek listeler TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden erişime açılıyor.

TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sinop kura sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basit ve güvenli. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak, asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebiliyor.

Ayrıca kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu sayede vatandaşlar, çekilişi anlık olarak takip edebildi. Kura tamamlandıktan sonra sonuçlar ve detaylı isim listesi resmi platformlarda güncelleniyor.

TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Sinop TOKİ sosyal konut projesi için isim listesi, kura çekiminin hemen ardından erişime açıldı. Vatandaşlar, listede yer alıp almadıklarını kontrol ederek, konut sahibi olma süreçlerini planlayabilecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, vatandaşlar kura sonucuna göre konut teslimat süreci ve ödeme planları hakkında bilgi sahibi oluyor.

SİNOP'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Sinop TOKİ projesi kapsamında yapılacak 749 sosyal konutun ilçe bazındaki dağılımı şöyle belirlendi:

Sinop Merkez: 600 konut

Boyabat: 100 konut

Durağan: 100 konut

Erfelek: 47 konut

Bu dağılım, Sinop genelinde konut ihtiyacının ilçeler arası dengeli şekilde karşılanmasını amaçlıyor.

SİNOP TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Sinop TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında fiyatlandırma, Türkiye genelinde uygulanan standartlara uygun olarak belirlendi. Konut tipleri ve fiyatlar şu şekilde:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Konutlar, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. Aylık taksit tutarları ise:

1+1 konutlar: 6 bin 750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8 bin 250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9 bin 938 TL

Bu ödeme koşulları, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadede ev sahibi olabilmesini sağlıyor.

TOKİ SİNOP TESLİMAT SÜRECİ VE KONUT TİPLERİ

Sinop TOKİ sosyal konutlarının teslimat süreci Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Konut tipleri, Türkiye genelinde belirlenen standartlara uygun olarak planlandı ve vatandaşların yaşam alanı ihtiyaçlarına göre şekillendirildi.