TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak?

Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projelerinde başvuru süreci kadar iade süreci de yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle kura sonuçlarının açıklanmasının ardından "Başvuru param ne zaman yatacak?", "TOKİ iade için bankaya gitmek gerekir mi?" gibi sorular gündeme geliyor.

TOKİ PARA İADESİ NEREDEN ALINIR?

TOKİ para iadesi nereden alınır? sorusunun yanıtı oldukça nettir: İade, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştirilir.

TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılan başvuru bedelleri, yine aynı banka üzerinden iade edilir. İade yöntemleri ise şu şekildedir:

1. Hesaba Otomatik İade

Başvuru sırasında ödeme bir banka hesabı üzerinden yapılmışsa, iade tutarı doğrudan aynı hesaba yatırılır.

2. Şubeden İade İşlemi

Başvuru sahipleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunabilir.

3. Mobil Bankacılık Üzerinden Kontrol

Mobil bankacılık kullanan vatandaşlar, iade sürecini uygulama üzerinden takip edebilir ve hesap hareketlerinden ödeme durumunu kontrol edebilir.

Önemli nokta şudur: İade işlemi farklı bir bankadan yapılmaz. Başvuru hangi banka aracılığıyla yapıldıysa, ödeme aynı kanal üzerinden gerçekleştirilir.

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

En çok araştırılan konulardan biri de TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak? sorusudur.

Süreç şu şekilde işler:

Kura çekimi tamamlanır.

Sonuçlar kesinleşir.

TOKİ tarafından anlaşmalı bankalara iade talimatı iletilir.

Bankalar, sonuçların kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde ödemeleri gerçekleştirir.

Yani iade süresi, kura çekim tarihinden değil, sonuçların kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

Bu nedenle kura açıklandıktan hemen sonra ödeme yapılmaması normaldir. Bankalar resmi talimat sonrası işlem başlatır ve genellikle 5 iş günü içinde tutar hesaplara geçer.

Başvuru sahiplerinin bu süreçte panik yapmadan banka hesaplarını kontrol etmeleri yeterlidir.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

TOKİ başvuru parası nereye yatırılır? sorusu ise başvuru sürecinin ilk adımında merak edilir.

Başvuru ücreti, TOKİ'nin anlaşmalı olduğu yetkili bankalara yatırılır. Başvuru esnasında sistem tarafından yönlendirilen banka üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Bu ödeme:

Banka şubesi aracılığıyla

Mobil bankacılık uygulaması üzerinden

İnternet bankacılığı yoluyla

yapılabilir.

Başvuru ücreti olarak belirlenen 5 bin TL, konut alma hakkı kazanamayan vatandaşlara iade edilmek üzere tahsil edilir. Yani bu ücret bir kesinti değildir; yalnızca başvuru bedelidir.