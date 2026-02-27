TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Osmaniye kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi!
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de hayata geçirilen konutlar için beklenen kura çekimi bugün, 27 Şubat Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirildi. Osmaniye genelinde toplam 2 bin 990 konutun inşa edileceği proje, şehirde konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, TOKİ Osmaniye kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi! Detaylar....
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)
Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri için TOKİ Osmaniye kura sonuçları resmi olarak açıklanmış oldu. Kura sonuçlarının tam isim listesi, vatandaşların erişimine açıldı ve sosyal konut sahibi olacak isimler netleşti.
Bu yazımızda, TOKİ Osmaniye kura sonuçlarını öğrenme yöntemleri, ilçe bazlı konut dağılımı ve hak sahiplerinin isim listesine nasıl ulaşabilecekleri detaylı olarak ele alınmıştır.
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Osmaniye kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki temel yol bulunuyor:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama
Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.
TOKİ Resmi YouTube Kanalı
Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayın tekrarlarını izleyerek hak sahiplerinin isim listesine ulaşabilir.
TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin isimleri belirlenmiş oldu. Osmaniye'de sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, isimlerini kontrol etmek için e-Devlet veya YouTube kanalı üzerinden doğrulama yapabilir.
Kura sonuçları, sosyal konut projesine dahil olan herkes için büyük bir heyecan kaynağı. Özellikle proje kapsamında Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde yapılacak konutlar için isim listesi dikkatle inceleniyor.
OSMANİYE'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
TOKİ Osmaniye sosyal konut projesi kapsamında ilçe bazlı konut dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:
Merkez: 1.300 konut
Bahçe: 120 konut
Düziçi: 500 konut
Hasanbeyli: 220 konut
Kadirli: 700 konut
Sumbas: 50 konut
Toprakkale: 100 konut
Toplamda 2.990 konut, Osmaniye genelinde farklı ilçelerde inşa edilecek. Bu dağılım, ilçe bazlı talep ve ihtiyaç analizine göre belirlenmiş olup, projeye başvuran vatandaşlar için şeffaf bir şekilde açıklanmıştır.