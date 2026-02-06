TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Osmaniye kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, TOKİ Osmaniye'de 2 bin 990 konut inşa ediyor. Osmaniye'de ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için kura heyecanı başlıyor. TOKİ Osmaniye kura çekimi, başvuru yapan vatandaşların hak sahipliğini belirleyecek en önemli adım olarak öne çıkıyor. Peki,Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Osmaniye kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Resmi YouTube Kanalı: Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın yapılacak.

Tarih ve Saat: 6 Şubat Cuma günü saat 11.00'de, Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Takip Avantajı: Canlı yayın sayesinde kura süreci anlık olarak gözlemlenebilecek ve hak sahipliği belirlenene kadar gelişmeler takip edilebilecek.

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Osmaniye kurasına başvuru yapan vatandaşlar, kabul edilenler listesini TOKİ'nin resmi web sitesinden kontrol edebilir. 2025 yılında ev sahibi olma hayali kuraya bağlı olan vatandaşlar için sonuçlar büyük önem taşıyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar şu adımları izleyerek hak sahipliği durumlarını öğrenebilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Sonuç sorgulama sırasında adayların T.C. kimlik numaraları ile giriş yapması yeterlidir. Bu adım, hak sahiplerinin kolayca ve güvenli bir şekilde öğrenmesini sağlar.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Osmaniye kura çekimi, 2-8 Şubat kura takvimine göre 6 Şubat Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek. Etkinlik, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve tüm süreç canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanacak.

Kura çekimi saatini ve yayın detaylarını bilmek, vatandaşların süreci takip etmelerini kolaylaştırıyor:

Saat: 11.00

Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı, Osmaniye

Canlı İzleme: TOKİ Resmi YouTube Kanalı

Bu sayede başvuru yapan vatandaşlar, çekilişi canlı olarak izleyerek hak sahiplerinin belirlenmesini anbean takip edebilecek.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, sonuçları online olarak hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulayabilir.

Sorgulama yöntemleri:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilir.

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden giriş yaparak hak sahipliği bilgisi öğrenilebilir.

Bu yöntemler, Osmaniye'de ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için güvenli ve hızlı bir şekilde hak sahipliğini öğrenme imkânı sunar.