TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE | Manisa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Manisa kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Manisa'da büyük bir heyecanla beklenen TOKİ sosyal konut kura çekimi, vatandaşların yakından takip ettiği bir etkinlik haline geldi. TOKİ Manisa kura çekimi, asil ve yedek hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Manisa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle! Detaylar...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Manisa'daki TOKİ kura sonuçları, canlı yayın aracılığıyla izlenebiliyor ve asil aday isim listesiyle birlikte vatandaşların erişimine sunuluyor. Kura süreci, hem hak sahipleri hem de Manisa genelinde sosyal konut başvurusunda bulunanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirilen 7 bin 459 sosyal konut, kura ile hak sahiplerine dağıtılacak. Süreç TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacak.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Manisa sosyal konut kurası, 23 Ocak tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenecek. Kura çekimi, saat 11:00'de başlayacak.

Kura tamamlandıktan sonra, asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar, sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr veya e-Devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek. Bu sayede başvuru sahipleri, kura sonuçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlayabilecek.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Manisa TOKİ kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra resmi kaynaklar üzerinden açıklanıyor. Asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi, noter huzurunda yapılan çekim sonrası güncel olarak duyuruluyor.

Vatandaşlar, sonuçları sorgulamak için TOKİ'nin internet sitesi veya e-Devlet platformunu kullanabilir. Bu yöntemle, hak kazananların listesine T.C. kimlik numaralarıyla kolayca ulaşılabiliyor.

TOKİ MANİSA İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ Manisa kapsamında yapılacak 7 bin 459 sosyal konutun ilçe bazlı dağılımı şöyle belirlendi:

Manisa Merkez: 3.500 konut

Akhisar: 1.000 konut

Turgutlu: 750 konut

Salihli: 500 konut

Saruhanlı: 350 konut

Kula: 350 konut

Soma: 250 konut

Alaşehir: 200 konut

Demirci: 200 konut

Gölmarmara: 110 konut

Gördes: 100 konut

Selendi: 100 konut

Kırkağaç: 49 konut

Bu dağılım, Manisa'nın farklı ilçelerinde konut sahibi olma fırsatını adil bir şekilde sunmayı hedefliyor. Her ilçedeki kontenjan, başvuru yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlendi.