TOKİ KURASIZ EV SATIŞ BAŞVURU EKRANI: Ziraat TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ açık konut başvurusu nereden yapılır?

Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların yakından takip ettiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( Toki ) yeni konut satış kampanyasıyla yeniden gündemde. Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa çıkarılacağı kampanya, kura uygulamasının bulunmaması nedeniyle büyük ilgi görüyor. “İlk gelen alır” sistemiyle yürütülecek satışlarda başvuru önceliği esas alınacak. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ açık konut başvurusu nereden yapılır? Detaylar haberimizde.

TOKİ KONUT SATIŞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ tarafından satışa sunulacak yaklaşık 20 bin konut için başvuru süreci 15 Haziran itibarıyla başlıyor. Satış işlemlerinin ise 17 Temmuz tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru bedeli ödemeden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Satışlar kura yöntemiyle değil, başvuru ve talep sırasına göre yapılacak. Bu nedenle başvuruların başlamasıyla birlikte yoğun talep oluşması bekleniyor.

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre vatandaşlar, bütçelerine uygun konutları başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. Konut fiyatları, teslim tarihleri ve projelere ilişkin ayrıntılı bilgiler başvuru ekranlarının aktif hale gelmesiyle birlikte erişime açılacak.

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı iller ise şu şekilde sıralanıyor:

Bursa: 2 bin 190 konut

Ankara: 2 bin 62 konut

Hatay: 1.238 konut

Kahramanmaraş: 1.073 konut

Malatya: 1.000 konut

Öte yandan yapımı devam eden projelerde teslim süresinin, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

TOKİ KURASIZ EV SATIŞ BAŞVURU EKRANI

Yeni kampanyanın en dikkat çeken yönlerinden biri kura şartının bulunmaması oldu. Daha önceki birçok TOKİ projesinde hak sahipleri kura çekilişiyle belirlenirken, bu kez açık satış yöntemi uygulanacak.

Bu sistemde konutlar, başvurusunu ilk tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan vatandaşlara tahsis edilecek. Dolayısıyla başvuru ekranının açılmasıyla birlikte süreçte hızlı hareket edilmesi önem taşıyor.

Vatandaşlar satışa sunulan projelerin detaylarını, konut tiplerini, fiyat bilgilerini ve ödeme seçeneklerini açık satış ekranı üzerinden inceleyebilecek. Kampanya kapsamında satışa çıkarılan konutların büyük bölümü 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor.

Ayrıca projeler hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar için çeşitli şehirlerde tanıtım ofisleri de kuruldu. Bu ofislerde ödeme planları incelenebilecek, örnek daireler görülebilecek ve satış süreci hakkında detaylı bilgi alınabilecek.

Tanıtım ofislerinin bulunduğu iller şunlar:

Ankara (Sincan)

Bursa (Nilüfer)

Kahramanmaraş (Elbistan)

Tekirdağ (Çorlu)

Malatya (Yeşilyurt)

İzmir (Bayraklı)

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ’nin açık satış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar işlemlerini Türkiye genelindeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinde herhangi bir başvuru bedeli alınmayacak. Vatandaşlar, satışa sunulan projeler arasından bütçelerine uygun konutu seçerek bankalar aracılığıyla satın alma işlemlerini başlatabilecek.

Başvuru yapacak kişilerde aranan temel şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru sahibinin ve eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması

Başvuru sahibinin ve eşinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması

Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satın alınabilmesi

Kampanyada ikametgah şartı, gelir kriteri, ön başvuru zorunluluğu veya kura uygulaması bulunmuyor. Bu durum, daha geniş bir kitlenin projeden yararlanabilmesine olanak sağlıyor.

TOKİ AÇIK KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOKİ açık konut satışlarına ilişkin tüm bilgilere ve proje detaylarına resmi başvuru sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar satışa sunulan konutların fiyatlarını, ödeme koşullarını, proje bilgilerini ve teslim süreçlerini ilgili başvuru ekranından inceleyebiliyor.

Satın alma işlemleri ise Türkiye genelindeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde talep önceliği esas alınacağından, uygun konut bulmak isteyen vatandaşların satış takvimini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

TOKİ AÇIK KONUT ÖDEME PLANI

TOKİ tarafından açıklanan kampanya kapsamında farklı bütçelere hitap eden ödeme modelleri de sunuluyor. Böylece peşin ödeme yapmak isteyenler ile vadeli ödeme tercih edenler için alternatif finansman seçenekleri oluşturuluyor.

Peşin Ödemede Yüzde 25 İndirim Fırsatı

Konut bedelini nakit olarak ödemeyi tercih eden vatandaşlar için yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu seçenek, toplam maliyeti düşürmek isteyen alıcılar açısından önemli avantaj sağlıyor.

Yüzde 50 Peşinat ve 72 Ay Vade Seçeneği

TOKİ tarafından sunulan ödeme modellerinden biri de yüzde 50 peşinat ödeyen vatandaşlara yönelik hazırlandı. Bu modelde kalan tutar için 72 ay vade uygulanırken, ayrıca yüzde 8 indirim imkanı da sunuluyor.

Yüzde 50 Peşinatın Yarısı Sonradan Ödenebilecek

Bir diğer ödeme planında ise peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde yapılandırılıyor. Bu modelde vatandaşlar 60 ay vadeli ödeme seçeneğinden yararlanabiliyor.

Kurasız Satış Sistemi Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Yeni Bir Fırsat Sunuyor

TOKİ’nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan yeni açık satış kampanyası, kura şartının kaldırılması ve başvuru önceliği sisteminin uygulanması nedeniyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuruların 15 Haziran’da başlaması ve satışların 17 Temmuz’a kadar devam edecek olması nedeniyle süreç boyunca yoğun talep yaşanması bekleniyor.

Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyada, ikametgah ve gelir şartının aranmayacak olması da dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor. Uygun ödeme seçenekleri, peşin alım indirimleri ve uzun vadeli finansman imkanlarıyla desteklenen satışların, konuta erişimi kolaylaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.