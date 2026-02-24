TOKİ Konya merkez hak sahipleri (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Konya konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Konya merkezde toplam 2.959 konut için kura çekiliş bugün gerçekleştirildi ve isim listesi erişime açıldı. TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar...

TOKİ KONYA MERKEZ HAK SAHİPLERİ (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Konya merkez projeleri kapsamında hak sahiplerinin listesi, kura çekilişi sonrası resmi olarak açıklanıyor. Bu listeler, başvuru yapan vatandaşların hangi konutta hak sahibi olduğunu görebilmesi için büyük önem taşıyor.

Karatay Zirvecik Mah. 254 Konut Projesi – 254 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 3. Etap 601 Konut Projesi – 600 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 2. Etap 755 Konut Projesi – 755 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 1. Etap 906 Konut Projesi – 906 konut

Selçuklu Ardıçlı Mah. 4. Etap 444 Konut Projesi – 444 konut

Tam isim listesi, kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ tarafından resmi olarak paylaşılacak ve vatandaşlar başvuru numaralarıyla kendi sonuçlarını görüntüleyebilecek.

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ KONYA MERKEZ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Konya merkez kura sonuçlarını öğrenmek için vatandaşların takip etmesi gereken adımlar şunlardır:

TOKİ RESMİ WEB SİTESİ: TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden kura sonuçları ilan edilecek.

YOUTUBE CANLI YAYINI: Kura çekilişi, TOKİ Youtube hesabında canlı yayınlanıyor ve sonuçlar buradan da takip edilebiliyor.

E-POSTA VE SMS BİLDİRİMLERİ: Kura çekilişine başvuran vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarına dair bilgilendirmeyi TOKİ tarafından e-posta veya SMS ile alacak.

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri, konutlarını teslim almak için gerekli adımları takip etmeye başlayabilecekler.