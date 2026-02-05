TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): Kahramanmaraş kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında Kahramanmaraş için kritik gün geldi. Bakanlık tarafından daha önce ilan edilen resmi takvim doğrultusunda TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 5 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Peki, Kahramanmaraş kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kahramanmaraş genelinde Merkez, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerini kapsayan projede toplam 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimi, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapıldı.

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları (tam isim listesi), noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak. Böylece asil hak sahipleri aynı gün içerisinde resmi kanallar üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında sonuçlara nasıl ulaşılacağı geliyor. TOKİ tarafından yürütülen tüm kura süreçlerinde olduğu gibi Kahramanmaraş kura sonuçları da iki resmi kanal üzerinden erişime açılacak.

Hak sahipleri, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden isim listelerini görüntüleyebilecek. Bunun yanı sıra e-Devlet sistemi üzerinden de bireysel sorgulama yapılabilecek. Noter onayı tamamlanmadan hiçbir listenin geçerlilik taşımadığı özellikle vurgulanıyor.

Açıklanan sonuçlar yalnızca asil hak sahiplerini kapsayacak olup, kura sonuçları kamuoyuna sunulduğu andan itibaren resmi nitelik kazanacak.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi, projede yer alan tüm ilçeler baz alınarak oluşturulacak. Hak sahipliği kazanan vatandaşların isimleri, ilgili proje ve ilçe detaylarıyla birlikte yayımlanacak.

İsim listeleri, noter onayı sonrasında resmi ve bağlayıcı belge niteliği taşıyacak. Bu nedenle yalnızca TOKİ'nin duyurduğu kanalların esas alınması gerekiyor. Gayriresmi paylaşımların dikkate alınmaması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Kahramanmaraş genelinde sosyal konut sahibi olmaya hak kazanan binlerce aile için yeni bir dönem başlayacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde ödeme koşulları, dar ve orta gelirli vatandaşlar dikkate alınarak belirleniyor. Kahramanmaraş özelinde hayata geçirilen projede %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânı sunuluyor.

Konut tiplerine göre Kahramanmaraş TOKİ fiyatları şu şekilde açıklandı:

55 metrekare 1+1 konutlar

Satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

Peşinat: 180 bin TL

Aylık taksit: 6 bin 750 TL

65 metrekare 2+1 konutlar

Satış fiyatı: 2 milyon 200 bin TL

Peşinat: 220 bin TL

Aylık taksit: 8 bin 250 TL

80 metrekare 2+1 konutlar

Satış fiyatı: 2 milyon 650 bin TL

Peşinat: 265 bin TL

Aylık taksit: 9 bin 938 TL

Belirlenen bu fiyatlar, TOKİ'nin uzun vadeli ödeme modeli sayesinde erişilebilir konut hedefini Kahramanmaraş'ta da sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

KAHRAMANMARAŞ HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Kahramanmaraş sosyal konut projeleri, il genelinde dengeli bir dağılım gözetilerek planlandı. Toplam 8 bin 195 konut, hem merkez ilçelerde hem de kırsal ilçelerde hayata geçirilecek.

Projeden faydalanacak ilçeler şunlar:

Merkez

Dulkadiroğlu

Onikişubat

Afşin

Andırın

Çağlayancerit

Ekinözü

Elbistan

Göksun

Nurhak

Pazarcık

Türkoğlu

İlçelere göre konut sayıları, TOKİ'nin nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç analizlerine göre belirlendi. Bu kapsamda Kahramanmaraş genelinde konut ihtiyacının karşılanması ve sosyal yaşamın desteklenmesi hedefleniyor.