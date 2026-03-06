TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? İzmir TOKİ kurası bugün mü?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'de toplam 21.020 konut inşa edilecek. Bu konutlar, 1+1 ve 2+1 tiplerinde olup İzmir'in Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde vatandaşlarla buluşturulacak. TOKİ İzmir kura çekilişi, hak sahiplerini belirleyecek ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kurası bugün mü? İşte tüm detaylar:

TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılı TOKİ İzmir kura çekilişi, 6 Mart Cuma günü yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek olan kura, Saat 15.00'te başlayacak ve Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Toplam 21.020 konut için yapılacak çekilişte, hak sahipleri canlı olarak kura sürecini takip edebilecek. TOKİ, çekilişi kendi resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlayacak. Bu sayede başvuru sahipleri, hak sahipliğinin belirlenme anını anlık olarak izleyebilecek.

İZMİR TOKİ KURASI BUGÜN MÜ?

Evet, 2026 TOKİ İzmir kura çekilişi bugün, 6 Mart Cuma günü gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri ve ilgililer, gün boyu kura çekilişi ile ilgili detayları resmi kaynaklardan takip edebilir.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra hak sahipleri, sonuçları aynı gün içinde resmi kaynaklardan öğrenebilecek.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresi üzerinden kura sonuçları ilan edilecek. Burada hem asil hem de yedek isim listeleri yer alacak.

e-Devlet Kapısı: Kura sonuçları noter onayından geçtikten sonra e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

Bu sistem, başvuru sahiplerinin sonuçları güvenilir ve hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlıyor. Ayrıca, sonuçların hem TOKİ hem de e-Devlet üzerinden ilan edilmesi, sürecin şeffaflığını artırıyor.

İZMİR'DEKİ TOKİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

Toplam Konut Sayısı: 21.020

Konut Tipleri: 1+1 ve 2+1

İlçeler: Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk, Urla

Projelerin Amacı: Sosyal konut ihtiyacını karşılamak ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak