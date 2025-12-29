Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, milyonlarca başvuruyu geride bıraktı. İzmir'in de dahil olduğu bu dev proje, vatandaşlar için uygun fiyatlı konut fırsatı sunuyor. Projenin İzmir ayağıyla ilgili merak edilen detaylar ise hâlâ netleşmeye devam ediyor. Peki, TOKİ İzmir kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut İzmir kura takvimi! İşte güncel bilgiler ve önemli tarihleriyle TOKİ İzmir konutları hakkında bilmeniz gerekenler.

TOKİ İZMİR KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Şu an için İzmir'deki TOKİ kura tarihleri net olarak açıklanmış değil. Bakan Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kura 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekilecek. İzmir için kura tarihleri ise ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Vatandaşların İzmir kura tarihlerini takip edebilmeleri için TOKİ'nin resmi internet sitesi ve yerel basın kanalları üzerinden duyurular yapılacak. Kura öncesi başvuru sürecinin tamamlanması ve geçerli başvuruların netleşmesi, tarihlerin belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

TOKİ 500 BİN KONUT İZMİR KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Konut İzmir kura takvimi henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da proje kapsamında büyük ilgi gören illerden biri olarak İzmir'in de kısa sürede kura tarihini alması bekleniyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, proje genelinde 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapılmış ve geçerli başvurular 5 milyon 242 bin 766'ya ulaşmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir, en çok başvuru yapılan iller olarak öne çıkıyor. Bu yoğun ilgi, İzmir kura tarihinin merakla beklenmesine sebep oluyor.

Kura takvimi açıklandığında, başvuru sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile konut sahibi olma şansını yakalayacak.

TOKİ İZMİR'DE KAÇ KONUT YAPACAK?

Bakan Kurum'un açıklamalarına göre TOKİ İzmir'de kaç konut yapılacağı ile ilgili net rakam henüz açıklanmış değil. Ancak İzmir, başvuru yoğunluğu açısından Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum, projede İzmir için ayrılacak konut sayısının yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Proje kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Önümüzdeki yıllarda İzmir'de inşa edilecek konutlar, kentin farklı bölgelerinde sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 Bin Konut Projesi taksit ödemeleri, sözleşme tarihinden sonraki ay itibarıyla başlayacak. Yani konut sahibi olan vatandaşlar, kura sonucunda belirlenen konut sözleşmesini imzaladıktan sonra bir sonraki ay düzenli olarak taksitlerini ödemeye başlayacak.

Bu ödeme planı, proje kapsamında konut sahiplerinin finansal olarak rahat bir şekilde ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Taksit ödemelerinin başlama tarihi, sözleşmenin imzalanmasıyla kesinleşecek ve TOKİ tarafından resmi olarak duyurulacak.