TOKİ İZMİR kura isim listesi (TAM LİSTE): TOKİ İzmir kura isim listesi açıklandı mı? İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026?

İzmir'de 21 bin 20 toplu konut projesi için TOKİ kura çekilişi heyecanı sürüyor. On binlerce vatandaş, başvuru sonuçlarının açıklanmasını ve kura listelerinin yayınlanmasını merakla bekliyor. TOKİ İzmir kura isim listesi (tam liste), hak sahiplerinin belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Peki, TOKİ İzmir kura isim listesi açıklandı mı? İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? Detaylar...

TOKİ İZMİR KURA İSİM LİSTESİ (TAM LİSTE)

Bu liste, başvurusu kabul edilen tüm vatandaşların hangi sırada kura çekileceğini ve konut sahibi olma şanslarını gösteriyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra tam liste, TOKİ'nin resmi web sitesinde ve ilgili kamu duyurularında erişime açılacak. Vatandaşlar, listede isimlerini kontrol ederek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

Ayrıca, İzmir TOKİ projesinde konut dağılımı, farklı gruplar arasında belirlenmiş kontenjanlara göre yapılıyor:

Yüzde 5: Şehit aileleri ve gaziler

Yüzde 5: Engelliler

Yüzde 20: Emekliler

Yüzde 10: 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler

Yüzde 20: 18-30 yaş arası gençler

Kalan yüzde 40: Diğer başvuru sahipleri

Bu dağılım, sosyal adalet ve öncelikli grupların haklarının korunması açısından önemli bir rol oynuyor.

TOKİ İZMİR KURA İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Şu ana kadar TOKİ'den resmi bir paylaşım gelmiş değil. Başvuru sonuçlarının ve kura listelerinin duyurulması mart ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, başvuru sonuçlarını ne zaman öğrenebilecekleri geliyor. TOKİ, resmi açıklamaları ve listeleri yalnızca kendi web sitesi üzerinden paylaşıyor. Bu nedenle güvenilir kaynaklardan takip etmek büyük önem taşıyor.

İzmir 21 bin 20 konut projesinde hak sahipleri belirlendikten sonra, isim listesi üzerinden hangi ailelerin konut sahibi olacağı netleşecek. Bu listeyi kontrol etmek isteyenler, TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirler.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİŞİ NE ZAMAN 2026?

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026 sorusu, başvuru sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, kura çekimlerinin 6 Mart 2026 tarihinde yapılması bekleniyor.

Başvuru sonuçlarının mart ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, vatandaşlar kura çekimi sırasında kendi şanslarını görebilecekler. Kura, farklı gruplar arasında belirlenen kontenjanlara uygun olarak yapılacak.